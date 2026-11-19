Calculadora de aguinaldo En las próximas semanas, todas las personas trabajadoras del país deberán recibir esta prestación por lo trabajado durante el año.

En las próximas semanas, millones de personas trabajadoras estarán esperando y recibiendo su aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas y que corresponden a lo trabajado durante el año, así tengas apenas unos días cumpliendo tus labores. Esto es lo que tienes que saber para poder exigir el monte adecuado según tu sueldo y tiempo laborado.

Aguinaldo 2026

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria en México que deben recibir las personas trabajadoras cada año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en el pago de una cantidad de dinero adicional al salario habitual y tiene como objetivo brindar un ingreso extra a los empleados al cierre del año.

Por ley, todas las personas trabajadoras que mantienen una relación laboral subordinada tienen derecho a recibir aguinaldo, independientemente de que trabajen de planta, por contrato, por tiempo determinado o que no hayan cumplido un año de servicio. El monto mínimo establecido es equivalente a 15 días de salario, aunque algunas empresas e instituciones pueden otorgar una cantidad mayor si así lo establecen sus contratos o condiciones laborales.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2026 según tu sueldo?

Para conocer cuánto dinero te corresponde recibir, primero debes identificar tu salario diario. Si tienes un sueldo mensual fijo, debes dividirlo entre 30 y multiplicar el resultado por los 15 días de aguinaldo que establece la ley.

Las fórmulas más comunes para calcularlo son las siguientes:

Sueldo neto mensual/30 x 15= cantidad de aguinaldo a recibir.

Sueldo diario neto x 15= cantidad de aguinaldo a recibir.

Por ejemplo, para una persona que gana el salario mínimo (315.04 pasos para la zona centro) el aguinaldo sería de 4,725.6 pesos.

En caso de que hayas entrado este año y aún no cumplas los 365 días trabajados en tu centro laboral, deberás calcular la parte proporcional.

También, puedes usar alguna de las calculadoras gratuitas que ofrecen algunos servicios financieros.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año. Por lo tanto, durante 2026 las empresas deben cumplir con esta obligación antes del 20 de diciembre.

El patrón no puede sustituir esta prestación por mercancías, vales o productos, ni eliminarla por dificultades económicas de la empresa. Tampoco puede obligar a los trabajadores a renunciar a este derecho.