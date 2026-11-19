Paro de la UAM sigue. A casi un mes del inicio del paro estudiantil en la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General presentó nuevas propuestas presupuestales y compromisos para atender las demandas de los alumnos de las cinco unidades académicas. (Cuartoscuro)

Se cumple ya casi un mes del inicio del paro estudiantil en la UAM y el movimiento que inició en el plantel de Iztapalapa y se extendió a Azcapotzalco, Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma parece no encontrar un punto medio, pese a las reuniones pactadas con las autoridades académicas.

Las inconformidades del alumnado por las deficiencias en infraestructura, la falta de servicios básicos, la violencia de género y el manejo del presupuesto universitario se intensificaron tras darse a conocer la adquisición de seis automóviles eléctricos Tesla para uso institucional.

Cronología del paro estudiantil en la UAM

20 de octubre: Estudiantes de la Unidad Iztapalapa inician un paro de actividades para exigir mejoras en las instalaciones, servicios básicos y transparencia presupuestal.

Estudiantes de la Unidad Iztapalapa inician un paro de actividades para exigir mejoras en las instalaciones, servicios básicos y transparencia presupuestal. 22 de octubre: Estudiantes de Azcapotzalco y Xochimilco se suman al movimiento.

Estudiantes de Azcapotzalco y Xochimilco se suman al movimiento. 23 de octubre: La Unidad Cuajimalpa inicia su paro de actividades.

La Unidad Cuajimalpa inicia su paro de actividades. 26 de octubre: La Unidad Xochimilco informa sobre el inicio de un paro indefinido.

La Unidad Xochimilco informa sobre el inicio de un paro indefinido. 28 de octubre: La Unidad Lerma se incorpora al movimiento, mientras los estudiantes de Iztapalapa presentan su pliego petitorio general.

La Unidad Lerma se incorpora al movimiento, mientras los estudiantes de Iztapalapa presentan su pliego petitorio general. 31 de octubre: Las autoridades de Iztapalapa entregan su respuesta al pliego petitorio estudiantil.

Las autoridades de Iztapalapa entregan su respuesta al pliego petitorio estudiantil. 2 de noviembre: Rectoría General anuncia la desincorporación de los seis automóviles Tesla y la suspensión del acuerdo administrativo relacionado con su adquisición.

Rectoría General anuncia la desincorporación de los seis automóviles Tesla y la suspensión del acuerdo administrativo relacionado con su adquisición. 3 de noviembre: La asamblea estudiantil de Cuajimalpa acuerda mantener un paro solidario con las demás unidades.

La asamblea estudiantil de Cuajimalpa acuerda mantener un paro solidario con las demás unidades. 8 de noviembre: El rector general recorre las instalaciones de Iztapalapa y reconoce la necesidad de atender las deficiencias de infraestructura y equipamiento.

El rector general recorre las instalaciones de Iztapalapa y reconoce la necesidad de atender las deficiencias de infraestructura y equipamiento. 10 de noviembre: Las autoridades de Xochimilco reciben el pliego petitorio general de su comunidad estudiantil.

Las autoridades de Xochimilco reciben el pliego petitorio general de su comunidad estudiantil. 11 de noviembre: La universidad difunde información sobre la continuidad de las becas y los posibles ajustes al calendario escolar.

La universidad difunde información sobre la continuidad de las becas y los posibles ajustes al calendario escolar. 12 de noviembre: Rectoría de Xochimilco entrega su respuesta al pliego petitorio general.

Rectoría de Xochimilco entrega su respuesta al pliego petitorio general. 16 de noviembre: El Colegio Académico inicia la sesión urgente número 592 para analizar las demandas estudiantiles de las cinco unidades.

El Colegio Académico inicia la sesión urgente número 592 para analizar las demandas estudiantiles de las cinco unidades. 17 de noviembre: Continúa la sesión del Colegio Académico con intervenciones del alumnado sobre transparencia, becas, infraestructura y calidad de la enseñanza.

Continúa la sesión del Colegio Académico con intervenciones del alumnado sobre transparencia, becas, infraestructura y calidad de la enseñanza. 18 de noviembre: Rectoría General firma una carta de no represalias con estudiantes de Azcapotzalco. En Lerma se realiza una mesa informativa y el alumnado de Cuajimalpa entrega su pliego petitorio definitivo.

Rectoría General firma una carta de no represalias con estudiantes de Azcapotzalco. En Lerma se realiza una mesa informativa y el alumnado de Cuajimalpa entrega su pliego petitorio definitivo. 19 de noviembre: Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM, presenta nuevas propuestas presupuestales y compromisos institucionales durante la tercera jornada de la sesión urgente del Colegio Académico.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de la UAM?

Hasta el día jueves 19 de noviembre, ninguna de las cinco unidades universitarias cuenta con una fecha confirmada ni estimada para el regreso a clases, aunque se afirma que existen avances y próximas reuniones entre estudiantes y autoridades académicas.

En la UAM Iztapalapa, se prevé que las mesas de negociación comiencen el próximo lunes 23 de noviembre, con la participación de Rectoría General como garante de los acuerdos.

En Azcapotzalco, el pasado 18 de noviembre se concretó la firma de una carta de no represalias que establece ocho compromisos para proteger los derechos de los estudiantes que participaron en el movimiento.

Por su parte, las autoridades de Xochimilco entregaron su respuesta al pliego petitorio general el 12 de noviembre, aunque el levantamiento del paro continúa sujeto a las decisiones de la comunidad estudiantil.

En Cuajimalpa, las autoridades deberán responder al pliego petitorio definitivo a más tardar el sábado 21 de noviembre a las 21:30 horas, para posteriormente acordar la instalación de una mesa de diálogo, mientras se mantiene el paro solidario con las demás unidades.

Finalmente, en Lerma, tras la mesa informativa realizada el 18 de noviembre, se prevé una nueva visita del rector general el próximo viernes 27 de noviembre, a petición de la asamblea estudiantil.