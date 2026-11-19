salud prostática A partir de los 45 años es recomendable acudir al urólogo una vez al año, y observar cambios en el chorro de la orina, aumento en la frecuencia al ir al baño y goteo terminal, podrían ser síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Factores como la edad, enfermedades crónicas, tabaquismo, sedentarismo, entre otros, pueden influir para la aparición de síntomas urinarios y disfunción eréctil, señaló el señaló el doctor Alejandro Ibarra, médico especialista en urología con subespecialidad en Andrología, quien destacó la importancia de acudir a revisiones periódicas con el urólogo, a partir de los 45 años.

Recordó que la próstata es un órgano glandular del aparato reproductor masculino, sin embargo, debido a cambios hormonales, la próstata suele aumentar de tamaño de forma gradual, “se trata de un proceso natural que no se detiene. Cuando ese crecimiento obstruye el paso de la orina, se le conoce como un crecimiento prostático obstructivo, que puede provocar síntomas del tracto urinario inferior”. Por ello, es fundamental acudir al médico para su revisión periódica, antes de presentar molestias al orinar”, mencionó.

En este sentido, el especialista señaló que el crecimiento prostático obstructivo, se ha convertido en la primera causa de consulta en los servicios de urología del país y con base en evidencia clínica, 7 de cada 10 pacientes con dicho agrandamiento de la próstata presentan síntomas urinarios y algunos de ellos, también disfunción eréctil, por lo que se recomienda acudir a una revisión prostática cada año, llegados los 45 años, a fin de que los hombres sean examinados y poder identificar problemas en la salud urinaria y sexual.

“Aunque en la práctica clínica vemos que 7 de cada 10 pacientes con crecimiento prostático obstructivo presentan síntomas urinarios y disfunción eréctil, la coexistencia de ambas condiciones no significa que una sea causa directa de la otra”, estableció el doctor Ibarra.

Recordó que entre las principales funciones de la próstata están, la producción de parte del líquido seminal; la impulsión en la eyaculación, la regulación del paso de la orina, así como la producción de la proteína antígeno prostático específico para que los espermatozoides puedan fertilizar el óvulo.

El especialista resaltó que entre los Síntomas del Tracto Urinario Inferior (STUI) y salud sexual, se encuentran, la reducción en el chorro de la orina, aumento en la frecuencia para acudir al baño, goteo terminal después de orinar, así como la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para comenzar la expulsión.

Para identificar si efectivamente se trata de STUI, el doctor Ibarra, recomendó considerar visitar al urólogo, si sucede que durante la noche se levanta varias veces para orinar, o si en el día, pasan más o menos de dos horas entre una vez que orina y la siguiente, o si no puede contener las ganas de ir al baño, o si debe hacer esfuerzo para comenzar a orinar, sensación de que no vació por completo la vejiga; si el chorro es grueso, delgado o débil.

Con base en datos de la Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento de los STUI asociados a crecimiento prostático” del IMSS, dichos síntomas son una queja común en hombres mayores de 40 años. Además de que, aproximadamente 61% de la población en México presenta algún STUI.

PERSISTEN BARRERAS EN LOS HOMBRES, PARA CUIDAR SU SALUD

En su oportunidad la doctora Mariana Bustos, gerente médico de la línea de Urología de Laboratorios Silanes recordó que entre la población masculina, persisten barreras para vigilar por el autocuidado de la salud sobre todo de manera preventiva, es decir, cuando todavía no hay molestias, sin embargo, subrayó que acudir al especialista, precisamente de manera preventiva, es el primer paso para conocer el estado de la próstata, poder identificar cambios al orinar y resolver dudas de la salud sexual para poder actuar a tiempo y llevar una vida saludable.

Los cambios urinarios y sexuales pueden repercutir en la calidad de vida de los hombres, ya que despertarse continuamente para orinar puede interrumpir el descanso y dificultar la concentración al día siguiente, en tanto que la disfunción eréctil, llega a generar tensión o distanciamiento en la pareja.

A dichas dificultades pueden sumarse la frustración, baja autoestima y síntomas de ansiedad o depresión, con efectos en la vida social y laboral.

El doctor Alejandro Ibarra resaltó que, con una atención médica personalizada, es posible controlar los síntomas urinarios y las dificultades sexuales para disfrutar muchos años más de plenitud, al tiempo que recomendó, que para mantener una adecuada salud prostática hay que evitar el tabaco y el exceso de alcohol, realizar actividad física, cuidar la alimentación y controlar el peso, la glucosa y la presión arterial.