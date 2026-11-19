Excelencia académica El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero fue acreditado como Entidad de Certificación y Evaluación del CONOCER, con lo que podrá certificar competencias laborales de estudiantes, egresados, trabajadores y profesionistas. (Especial)

El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (Tec Madero) fue acreditado como Entidad de Certificación y Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), tras la firma del contrato entre ambas instituciones, con lo que podrá evaluar y certificar competencias laborales de estudiantes, egresados, profesionistas, trabajadores y público en general.

¿Qué significa que el Tec Madero sea una Entidad de Certificación y Evaluación del CONOCER?

Durante la ceremonia, la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, afirmó que contar con una certificación oficial de competencias laborales puede ampliar las oportunidades de empleo y mejorar las perspectivas de desarrollo profesional de quienes acrediten sus conocimientos y habilidades.

La legisladora señaló que este acuerdo contribuye a fortalecer la formación profesional de las juventudes y recordó que, durante su gestión al frente de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, impulsó la creación de una entidad certificadora para ampliar el acceso a este tipo de acreditaciones.

“La certificación reconoce el esfuerzo, la dedicación y el trabajo”, expresó Olga Sosa al invitar a las y los estudiantes a aprovechar la oportunidad de certificar sus competencias conforme a estándares nacionales.

Certificación laboral del CONOCER busca ampliar oportunidades de empleo

La senadora reconoció la gestión del director del Tec Madero, Juan Dionisio Cruz Guerrero, por concretar la acreditación del instituto y destacó el trabajo del personal docente en la formación de profesionistas que hoy desarrollan su carrera dentro y fuera de México.

También dio la bienvenida a María Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER, quien explicó que el nuevo servicio permitirá evaluar y certificar competencias laborales tanto de la comunidad académica como de trabajadores, empresas y ciudadanos interesados en obtener un reconocimiento oficial de sus capacidades.

Autoridades firman convenio entre CONOCER y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

Durante el evento, Olga Sosa también reconoció al presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, por su colaboración con el instituto y recordó el compromiso de realizar trabajos de reencarpetado en el estacionamiento del plantel.

El convenio fue firmado por María Guillermina Alvarado Moreno y Juan Dionisio Cruz Guerrero. A la ceremonia asistieron también la diputada local Úrsula Salazar Mojica, el diputado local Isidro Jesús Vargas Fernández, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), autoridades académicas, personal docente, administrativo y estudiantes del Tecnológico de Ciudad Madero.