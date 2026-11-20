Certeza jurídica sobre la tierra, clave para la productividad y el bienestar del campo: AGRICULTURA Columba Jazmín López Gutiérrez

La falta de documentos que acrediten la propiedad de la tierra puede convertirse en un obstáculo para las familias que viven del campo, incluso cuando cuentan con parcelas y participan en actividades productivas. Para atender este problema, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que mantiene un proceso de revisión y actualización de padrones que busca regularizar la situación de miles de productores.

Durante el Segundo Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría Agraria, la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que todavía está pendiente regularizar aproximadamente al 10% de al menos 80 mil beneficiarios que presentaban irregularidades en la documentación de sus tierras, equivalente a cerca de 8 mil personas.

La funcionaria sostuvo que contar con certeza jurídica sobre la propiedad permite dar tranquilidad a las familias rurales y facilita que las personas productoras puedan acceder a los programas y servicios gubernamentales.

Entre los apoyos que pueden verse favorecidos por la actualización de los registros se encuentran Fertilizantes y Producción para el Bienestar, dirigidos a fortalecer las actividades agrícolas y las condiciones de producción.

La propiedad de la tierra también influye en la producción

López Gutiérrez destacó que, durante los primeros seis meses de su gestión, AGRICULTURA ha trabajado en la revisión de padrones y la atención de rezagos relacionados con la documentación de la propiedad. La coordinación con la Procuraduría Agraria, afirmó, ha permitido agilizar trámites y generar ahorros que deben reflejarse en beneficios para las comunidades.

La secretaria también llamó a impulsar el ordenamiento territorial en ejidos y comunidades, con el propósito de definir con mayor claridad los espacios destinados a asentamientos humanos, solares, bosques y conservación del agua.

El tema resulta relevante porque la propiedad social representa una parte importante del territorio nacional. Durante el mismo encuentro, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, señaló que aproximadamente la mitad de México se encuentra en manos de ejidos y comunidades, por lo que su protección tiene implicaciones tanto para la producción de alimentos como para la conservación de los recursos naturales.

Suárez Carrera sostuvo que la Procuraduría Agraria tiene el mandato de defender la propiedad social y evitar prácticas que favorezcan la venta, renta o despojo de terrenos ejidales y comunales.

Mujeres rurales, en el centro de los derechos agrarios

Otro de los asuntos abordados durante el informe fue el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. López Gutiérrez reconoció el trabajo de la Procuraduría Agraria para garantizar sus derechos y señaló que contar con un terreno propio representa una forma de protección patrimonial y familiar.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, anunció que se trabaja en la actualización de la Ley Agraria, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de los resultados de la consulta sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Vega Rangel también reiteró el compromiso de ampliar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres: la meta institucional, explicó, es pasar de 150 mil a 250 mil mujeres con derechos reconocidos, con el respaldo de las dependencias del sector.

La discusión sobre la certeza jurídica de la tierra, por tanto, no se limita a resolver trámites administrativos. También involucra el acceso a recursos públicos, la protección del patrimonio de las familias y la participación de las mujeres en las decisiones sobre el territorio que habitan y trabajan.