La empresaria poblana y directora general de Lotería Nacional recibió el galardón nacional “Rompiendo el Techo de Cristal” 2026

La trayectoria empresarial y en el servicio público de Olivia Salomón fue reconocida a nivel nacional con el galardón “Rompiendo el Techo de Cristal” 2026, otorgado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), por su contribución al desarrollo económico, la generación de empleos y el impulso al liderazgo femenino.

La actual directora general de Lotería Nacional recibió la distinción durante la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, realizada en Tijuana, Baja California, donde el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, encabezó la entrega.

El reconocimiento distingue a mujeres que han abierto espacios en sectores tradicionalmente ocupados por hombres y que, desde sus respectivos ámbitos profesionales, han contribuido a generar oportunidades y ocupar puestos de toma de decisiones.

En el caso de Salomón, su trayectoria combina la experiencia en el sector privado con responsabilidades dentro de la administración pública, particularmente en el ámbito económico.

De empresaria a secretaria de Economía de Puebla

Antes de incorporarse al servicio público, Olivia Salomón desarrolló proyectos empresariales y de inversión en Puebla, particularmente en el sector inmobiliario. También se desempeñó como consejera regional de Nacional Financiera, experiencia que le permitió participar en iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las empresas.

Entre 2019 y 2023 estuvo al frente de la Secretaría de Economía de Puebla, desde donde impulsó estrategias para atraer inversiones, fortalecer a las empresas locales y promover el desarrollo regional.

Durante ese periodo, la entidad registró niveles históricos de inversión extranjera directa, de acuerdo con los resultados difundidos por su administración. Uno de los ejes de su gestión fue el modelo de clústeres productivos, que buscó vincular a empresas, universidades y gobierno para mejorar la competitividad de distintos sectores económicos.

Esta estrategia también llevó experiencias de desarrollo industrial de Puebla a espacios académicos internacionales, incluida la Universidad de Harvard.

La apuesta, de acuerdo con la visión planteada durante su gestión, fue que el crecimiento económico no se limitara a los indicadores de inversión, sino que se reflejara en empleos y mejores oportunidades para las familias.

Impulso a mujeres y pequeños negocios

Otro de los ámbitos destacados de su trayectoria es el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a proyectos encabezados por mujeres, artesanas, productoras y cooperativas de comunidades rurales e indígenas.

También promovió iniciativas para acercar a niñas y jóvenes a la ciencia y la tecnología, además de proyectos relacionados con el deporte, la educación y el desarrollo comunitario.

Actualmente, como directora general de Lotería Nacional, Salomón encabeza una de las instituciones públicas más antiguas del país, desde donde continúa su trayectoria dentro de la administración federal.

La entrega del galardón “Rompiendo el Techo de Cristal” 2026 se realizó también en el marco de la develación de un billete conmemorativo por el 109 aniversario de CONCANACO SERVYTUR.

Con esta distinción, la Confederación reconoció una trayectoria que inició en el ámbito empresarial poblano y que se ha extendido a distintos espacios de decisión pública, con énfasis en la inversión, la competitividad y la participación de las mujeres en el desarrollo económico.