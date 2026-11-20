Monte de Piedad Tras la reapertura de sucursales, la casa de empeño dio un plazo de 45 días para la regularización, lapso que quedó ampliado para dar mayores facilidades. (Camila Ayala Benabib)

Tras prácticamente un año de Huelga, el Nacional Monte de Piedad volvió a las operaciones regulares en el mes de octubre. Ahora, la casa de empeño anunció que estará ampliando el plazo para poder refrendar, desempeñar o reempeñar las prendas que estuvieron durante el paro de labores sin tener que pagar mayores intereses. Esto es lo que tienes que saber sobre este nuevo beneficio si deseas aprovecharlo.

¿Cuáles son los beneficios que ofreció el Monte de Piedad tras la reapertura de las sucursales?

Luego de abrir de nueva cuenta las sucursales físicas, que estuvieron cerradas durante 12 meses, el Nacional Monte de Piedad ofreció diferentes opciones para que quienes tuvieran prendas empeñadas pudieran regularizarse y ponerse al corriente con sus pagos, mismos que pudieron verse afectados durante el periodo de huelga que pasó la institución por desacuerdos con el sindicato de personas trabajadoras.

Entre estos beneficios se encontraban:

45 días sin cobro de intereses (periodo aumentado)

Descuentos en intereses para refrendos, reempeños y desempeños

Cero cobro de comisiones por 60 días desde la reapertura

Referendo adicional en algunos contratos

30 días naturales más para el pase a comercialización

¿Cuál es la nueva fecha límite para la regularización de los empeños?

Originalmente, el límite se había anunciado para este sábado 21 de noviembre. Sin embargo, esta semana, el Nacional Monte de Piedad anunció oficialmente que estarán ampliando esta posibilidad hasta el domingo 6 de diciembre para darle mayor tiempo y facilidad a clientes en todo el país.

“Desde la reapertura de nuestras 301 sucursales en todo el país, el pasado 7 de octubre, hemos recibido nuevamente a nuestros clientes. Monte está hecho para prestar y para que los clientes recuperen sus prendas. Eso es lo que más queremos: que lo suyo vuelva a su casa”, señaló el Director General, José Antonio Murillo en un comunicado oficial.