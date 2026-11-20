Reclutado con engaños Salvador Hernández Téllez salió de Tlaxcala tras aceptar una oferta de trabajo en Rusia; su familia asegura que terminó incorporado al Ejército ruso y pide ayuda para traerlo de regreso a México. (Especial)

En San Bartolomé Matlalohcan, municipio de Tetla, en Tlaxcala, una familia espera impaciente noticias de Salvador Hernández Téllez. Mientras en esta comunidad de 6 mil 800 habitantes comienzan los preparativos para las festividades de Navidad, los parientes de este joven de 26 años viven en la incertidumbre al desconocer en dónde se encuentra, luego de haber salido de su pueblo el pasado 30 de octubre con la promesa de conseguir un empleo en Rusia como guardia de seguridad en una fábrica, pero terminó incorporado a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

¿Quién es Salvador Hernández Téllez y por qué viajó de Tlaxcala a Rusia?

Esta comunidad se encuentra cerca de Apizaco y entre sus principales actividades económicas destaca la agricultura. Sus habitantes trabajan principalmente en el campo, donde cultivan maíz, trigo y cebada; algunas familias también se dedican a la crianza de animales. Para muchos, sin embargo, las oportunidades de empleo en la región son escasas, por lo que deben buscar otras alternativas para obtener ingresos y sostener a sus familias.

Este era el panorama cotidiano de Salvador. En su casa, su familia encontró en las labores del campo y distintos oficios la manera de salir adelante y este joven quería algo más: una mayor oportunidad.

Él sembraba maíz en un terreno propio, pero las ganancias no eran suficientes para cubrir sus necesidades. También hacía trabajos de albañilería y ya había comenzado a construir la casa de una de sus tías, cerca de su domicilio, aunque dejó inconcluso ese trabajo cuando se decidió por la aventura de viajar al extranjero.

Salvador tiene un hijo de cinco años y, de acuerdo con lo que cuenta su familia, el anhelo de darles mejores condiciones de vida fue el principal motivo que lo llevó a buscar una oportunidad laboral fuera de México.

Lilia Téllez, madre de Salvador, pide ayuda para que su hijo regrese. La mujer recuerda que su vástago no les explicó que tenía planes de viajar a Rusia. Solamente les comentó que había encontrado un trabajo y comenzó a comunicarse con una de sus tías, quien fue la primera persona de la familia que supo de esta incierta aventura.

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¿Cómo encontró la oferta de trabajo en Rusia?

La oportunidad que despertó el interés del joven tlaxcalteca apareció en redes sociales. Se trataba de una oferta para trabajar como guardia de seguridad en Rusia, con un salario atractivo y un seguro de vida por seis millones de pesos. La propuesta representaba una alternativa ideal para mejorar sus ingresos y ayudar a ver por el futuro de su hijo.

Salvador comenzó a comunicarse con algunos intermediarios que eran quienes ofrecían la vacante. En este proceso había una mujer que, según la descripción de la familia de Salvador, tenía acento cubano y fue quien le facilitó dinero para realizar los trámites necesarios para viajar.

Los reclutadores también habrían cubierto parte de los gastos del traslado. Ya con ese apoyo, el joven consiguió su pasaporte, la visa y los boletos para comenzar el recorrido. Primero se trasladó a la Ciudad de México, después viajó a Estambul, en Turquía, y finalmente llegó a Rusia.

Durante ese proceso, la familia de Salvador desconocía todos los detalles de lo que estaba ocurriendo. Lilia Téllez explica a LA CRÓNICA DE HOY que al principio sólo uno de sus familiares mantuvo comunicación con él. Posteriormente, Salvador comenzó a tener contacto con otros integrantes de la familia, quienes intentaron apoyarlo cuando supieron que la situación era diferente a la que le habían prometido.

“Mi hermano fue la única persona que tuvo contacto con él al principio”, relató la madre de Salvador, al recordar cómo fueron los detalles del viaje.

La preocupación aumentó cuando Salvador llegó a Rusia y descubrió que el trabajo que le habían ofrecido no correspondía con las actividades que tendría que realizar. Por lo que lo que comenzó como la búsqueda de un empleo formal fuera de cualquier riesgo terminó por colocarlo en una situación de alto riesgo, en el frente de batalla y unido al Ejército ruso que, según su familia, nunca fue el propósito de su viaje.

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Placa del Ejército ruso entregada a Salvador al ser reclutado

¿Cómo terminó Salvador Hernández Téllez en el Ejército ruso?

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a un lugar donde debía cubrir los trámites y firmar el contrato, mismo que aparecía en ruso y del que nunca supo condiciones ni cláusulas. Después de ese trámite terminó sumándose a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

A través de mensajes de WhatsApp que logró enviar desde Rusia a su familia, Salvador dijo que tenía desconfianza y temor ante la posibilidad de que lo enviaran a combatir. La familia comenzó entonces a buscar alternativas para ayudarlo y evitar que fuera trasladado a combate, en un conflicto contra Ucrania que lleva más de cuatro años.

En esas comunicaciones les informó que había sido llevado a un cuartel militar en Vorónezh, en el sur de Rusia, y desde donde posteriormente les dijo que iba en camino a Ucrania. Ese fue el último punto conocido por sus familiares: después de ese mensaje, el pasado 12 de noviembre, dejaron de tener comunicación con él.

📍 Lilia Téllez, madre de Salvador Hernández Téllez, de 26 años, relata que su hijo encontró en redes una oferta como guardia en una fábrica de Rusia, por la que le ofrecieron 3 millones de pesos. Según su testimonio, los reclutadores cubrieron los gastos de documentación y traslado desde México hasta Estambul. 🌎 La última comunicación con Salvador fue hace ocho días, cuando les informó que se dirigía a Ucrania. Desde entonces, su familia ha buscado apoyo a través de la embajada mexicana y asesoría para conseguir su regreso. #Tlaxcala #Rusia #Ucrania — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 19, 2026

¿Qué es Vorónezh y por qué es importante en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Vorónezh es una región rusa fronteriza con Ucrania y tiene instalaciones vinculadas con las actividades militares del país.

En sus alrededores se encuentran campos de entrenamiento y bases de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos es el campo militar de Pogonovo, utilizado por el Ejército ruso para concentrar personal y equipo, mientras que en la ciudad de Borisoglebsk se encuentra un centro de entrenamiento de aviación militar.

¿Qué ocurre en la región de Vorónezh?

La región ha sido escenario de ataques ucranianos contra instalaciones militares rusas. En abril de 2024 se reportó un ataque con drones contra el centro de entrenamiento de aviación de Borisoglebsk. Posteriormente, en octubre de ese año y julio de 2025, se registraron nuevos ataques contra el aeródromo militar de esa localidad, donde operan aeronaves de combate rusas.

Frente a este panorama, aumenta la preocupación de esta familia tlaxcalteca, aunque no existe información que confirme que el cuartel al que fue llevado Salvador sea alguna de esas instalaciones o si ya está en alguna de las líneas de combate del Ejército ruso en Ucrania.

Lo único que conoce la familia de Salvador es lo que él alcanzó a comunicarles: estaba en un cuartel militar de esa región y se dirigía a Ucrania.

¿Qué ha hecho la familia para traer de regreso a Salvador Hernández Téllez?

Ante el temor de que Salvador haya sido enviado al frente de guerra, sus familiares comenzaron a buscar ayuda y, en una de sus primeras acciones, le compartieron el número de la Embajada de México en Rusia, con la intención de que pudiera comunicarse con las autoridades consulares y solicitar asistencia para regresar a México.

Al mismo tiempo, la familia acudió a la Fiscalía y a Ciudad Judicial en Tlaxcala para exponer lo ocurrido y buscar orientación sobre una posible denuncia por trata de personas, debido a la forma en que habría sido reclutado mediante una falsa oferta de trabajo.

Sin embargo, las primeras gestiones no dieron los resultados que esperaban. La familia no conseguía avanzar en el proceso ni obtener una respuesta que les permitiera conocer las posibilidades de traerlo de regreso a casa.

Posteriormente conocieron a una abogada identificada como Noemí, quien comenzó a acompañarlos en las gestiones. Con su apoyo, enviaron correos y solicitudes a la Embajada de México y a las instancias encargadas de brindar protección a los mexicanos que se encuentran en Rusia.

De acuerdo con el relato de la familia de Salvador, las respuestas comenzaron a llegar después de que hicieron público el caso y aumentaron sus llamados de ayuda. No obstante, la información que recibieron estuvo lejos de resolver su preocupación.

La explicación que les dieron fue que el joven había firmado un contrato en ruso, por lo que resultaba complicado conseguir que fuera dado de baja del servicio militar. Según lo informado a la familia, al haber firmado el documento se consideraba que su incorporación había sido voluntaria y legal.

Para la madre de Salvador, esta respuesta no resuelve lo que está viviendo su hijo. La familia sostiene que el joven salió de México con la promesa de trabajar como guardia de seguridad y no para incorporarse al Ejército ruso ni participar en la guerra contra Ucrania.

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Último mensaje de Salvador para su madre

Familia de Salvador Hernández Téllez pide apoyo para localizarlo

En San Bartolomé Matlalohcan, la familia no ha cesado en buscar la forma en que Salvador regrese. La incertidumbre se mantiene desde que perdieron comunicación con él el pasado 12 de noviembre, después de su llegada al cuartel militar de Vorónezh y del mensaje en el que informó que se dirigía a Ucrania.

Lilia Téllez pide que las autoridades mexicanas intervengan y encuentren una alternativa para facilitar el regreso de su hijo a casa.

La última comunicación sigue siendo la única referencia que tienen sobre su paradero. Desde Tlaxcala, su familia mantiene la búsqueda y solicita apoyo para que el joven pueda volver pronto a casa.