Revolución Mexicana Después de 18 años fue retomado el Desfile por la Revolución Mexicana en la ciudad de Toluca, este año conmemorando el 115 Aniversario y con la participación de 5 mil personas de diversos contingentes, carros alegóricos, canes, equinos, entre otros. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Cada 20 de noviembre, México conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país, que comenzó en 1910 y marcó el fin del gobierno de Porfirio Díaz y el inicio de una transformación política y social. Esta fecha recuerda el movimiento armado que surgió ante el descontento por la permanencia de Díaz en el poder, la falta de democracia y las desigualdades sociales que existían durante el Porfiriato.

¿Por qué se conmemora la Revolución Mexicana?

La conmemoración busca recordar a quienes participaron en este movimiento y reconocer su importancia en la construcción del México actual, pues la Revolución impulsó cambios políticos, económicos y sociales que posteriormente quedaron reflejados en la Constitución de 1917.

La importancia de este acontecimiento radica en que transformó la organización política y social de México. Entre sus principales consecuencias estuvo la promulgación de la Constitución de 1917, que incorporó derechos sociales y laborales, así como principios relacionados con la educación, la propiedad de la tierra y las condiciones de trabajo. Por ello, el 20 de noviembre representa una fecha para recordar el origen de muchos de los derechos e instituciones que forman parte del México actual.

El movimiento revolucionario no fue una sola lucha ni estuvo encabezado por una única figura. Entre sus principales protagonistas estuvieron Francisco I. Madero, quien se opuso a la reelección de Porfirio Díaz; Emiliano Zapata, quien defendió el reparto de tierras; y Francisco Villa y Pascual Orozco, quienes encabezaron movimientos armados en el norte del país.

¿Por qué el día feriado fue el lunes 16 de noviembre de 2026?

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora cada 20 de noviembre, la fecha de descanso obligatorio para las personas trabajadoras no necesariamente coincide con ese día.

Este se debe a que el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso correspondiente a esta celebración debe realizarse el tercer lunes de noviembre de cada año. La disposición busca trasladar el día de descanso al lunes para facilitar los fines de semana largos.

En 2026, el tercer lunes de noviembre correspondió al 16 de noviembre, por lo que ese fue el día feriado oficial para las personas trabajadoras. En consecuencia, este viernes 20 de noviembre se mantiene como la fecha de la conmemoración histórica, pero no como un día de descanso obligatorio establecido.