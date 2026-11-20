Chapo Isidro Fausto Isidro Meza es el líder criminal de Guasave, Sinaloa

Un operativo de fuerzas federales desencadenó la noche del viernes 20 de noviembre un despliegue de seguridad en Guasave, Sinaloa, con enfrentamientos armados, persecuciones y sobrevuelos de helicópteros militares, que podrían estar relacionados con la posible detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro.

La intensidad de los hechos, obligó a suspender un partido de beisbol y llevó a las autoridades a pedir a la población resguardarse.

Hasta la información disponible en los reportes proporcionados, no existe confirmación oficial de que el narcotraficante haya sido detenido durante el operativo o abatido por fuerzas federales.

¿Quién es El Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores es uno de los nombres vinculados históricamente a las estructuras criminales del norte de Sinaloa. Nacido el 19 de junio de 1982, su trayectoria dentro del narcotráfico comenzó durante la década de 1990, cuando tuvo vínculos con figuras como Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, y posteriormente con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Su ascenso estuvo relacionado con la transformación de las alianzas criminales en Sinaloa. Tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, Meza Flores habría ganado relevancia como operador dentro de la estructura de los Beltrán Leyva, organización que mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa antes de la ruptura que marcó el panorama del narcotráfico en 2008.

A partir de ese periodo, su nombre quedó asociado con Los Mazatlecos, facción que desarrolló presencia en distintas zonas del noroeste mexicano y mantuvo confrontaciones con grupos rivales.

El Chapo Isidro, principal enemigo del Chapo Guzmán

La fractura entre los Beltrán Leyva y el grupo encabezado por Joaquín Guzmán Loera cambió las alianzas y abrió una etapa de enfrentamientos en el noroeste del país.

La captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en 2008 fue uno de los acontecimientos que profundizaron las tensiones. Arturo Beltrán Leyva acusó a El Chapo Guzmán de traicionar a su hermano, lo que derivó en una ruptura entre ambas organizaciones.

La detención de Ismael, El Mayo Zambada, en julio de 2024 alteró las relaciones de poder dentro del Cártel de Sinaloa y abrió una confrontación entre grupos que anteriormente compartían estructuras y acuerdos.

¿Por qué el FBI busca a El Chapo Isidro?

La presión internacional contra Fausto Isidro Meza Flores aumentó en febrero de 2025, cuando el FBI lo incorporó a su lista de los 10 fugitivos más buscados. La agencia estadounidense ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

El señalamiento está relacionado con una acusación federal presentada el 26 de noviembre de 2019, en la que se le imputaron delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego.

Según la acusación citada por el FBI, Meza Flores habría participado en una conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos durante un periodo que abarca de 2005 a 2019.