Pesca

La pesca representa mucho más que una actividad económica: es una fuente de alimento, empleo y sustento para miles de familias, pero también depende de la conservación de los ecosistemas marinos y de agua dulce. En el marco del Día Mundial de la Pesca, que se conmemora este 21 de noviembre, autoridades federales llamaron a fortalecer las prácticas responsables para evitar el deterioro de los recursos acuáticos.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reconoció la labor de las 249,028 personas dedicadas a esta actividad en México, quienes contribuyen al abastecimiento de productos con alto valor nutricional y al desarrollo económico de distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, durante 2025 la producción pesquera nacional alcanzó un millón 817 mil 397 toneladas, con un valor económico de 33 mil 652 millones 388 mil pesos.

Entre las principales especies de producción nacional se encuentran la sardina, el atún, la anchoveta, el calamar, la macarela, la jaiba, el pulpo, el camarón, la berrugata y el tiburón.

Además de su aportación económica, el sector pesquero tiene un papel importante en la alimentación de la población, al ofrecer distintas alternativas de proteína y contribuir a la soberanía alimentaria.

Proteger los ecosistemas para recuperar las especies

La conmemoración también pone sobre la mesa uno de los principales desafíos de la actividad: mantener el aprovechamiento de los recursos pesqueros sin comprometer su disponibilidad para las siguientes generaciones.

Como parte de estas acciones, Conapesca impulsó la Jornada Nacional de Limpieza y Conservación de Ecosistemas Marino-Costeros 2026, mediante la cual se intervinieron 39 playas, esteros, ríos y embalses en las 32 entidades del país.

Durante las jornadas se recolectaron 12 toneladas de residuos sólidos, con la participación de más de 800 personas del sector pesquero y acuícola, autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.

Otra de las medidas para conservar las poblaciones marinas es el establecimiento de Zonas de Refugio Pesquero, espacios donde la captura de determinadas especies queda prohibida o restringida temporal o permanentemente para permitir su reproducción, crecimiento y recuperación.

Actualmente existen 14 acuerdos regulatorios vigentes que comprenden 35 polígonos distribuidos en Baja California Sur, Colima, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En estas áreas se protegen más de 130 especies de importancia regional, entre ellas langostas, pulpos, huachinangos, cabrillas, meros y algunas variedades de tiburones y rayas.

Una actividad con historia y responsabilidad ambiental

El Día Mundial de la Pesca fue establecido en 1998 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de reconocer a las comunidades pesqueras y promover el desarrollo sostenible de esta actividad.

La fecha busca visibilizar la importancia de quienes dependen de la pesca, así como los retos relacionados con la conservación de los ecosistemas marinos y dulceacuícolas, el uso responsable de las especies y la protección de los hábitats naturales.

En México, donde la pesca forma parte de la economía y las tradiciones de numerosas comunidades, el reto consiste en mantener la producción y el acceso a estos alimentos sin agotar los recursos de los que depende la actividad.

Por ello, Conapesca reiteró el llamado a fortalecer las acciones de conservación y las prácticas pesqueras responsables, con el objetivo de proteger la biodiversidad acuática y garantizar que esta actividad continúe siendo una fuente de alimento y trabajo.