Consultada por Crónica, la Embajada de Rusia en México ha señalado que no posee información ni tiene atribuciones en torno al reclutamiento mediante engaños de jóvenes mexicanos, de familias vulnerables, para ser enviados al frente de la guerra contra Ucrania.

Ubicación

Dos casos están sobre la mesa en estos momentos, porque es muy probable que ambos muchachos (26 años) hayan llegado ya a la zona de combate. El primero, de Tlaxcala, ha sido ampliamente difundido. Salvador se enganchó con la promesa de pagos de miles de dólares y fue hasta que llegó a Rusia cuando se enteró que en lugar de ser guardia de seguridad para empresas privadas, le iban a dar de alta en el Ejército ruso. Un militar de apellido Korzhavin es quien firmó el contrato por parte del Ejército Ruso en el mismo aurepuerto. Salvador no lee ruso y nadie le tradujo lo que decía el papel, que era un voluntario para servicio militar.

En el frente, el voluntario forzado ha perdido toda posibilidad de entrar en contacto con su familia. Eso pasó el día 12 de noviembre, de acuerdo a los datos que tiene la familia, su contrato establece que pasó por Ivanovo (probablemente un día después de que aterrizó en Moscu, su vuelo desde México salió el 28 de octubre). Así, su primera base estuvo al norte de Moscú, desde donde lo enviaron en fast track a la base de reclutas extranjeros de Novaya Usman antes del día 12 (el de la última comunicacion por mensajería de celular). Es probable que haya sido enviado en dirección de Kursk ese mismo día 12.

Reclutado con engaños Salvador Hernández Téllez salió de Tlaxcala tras aceptar una oferta de trabajo en Rusia; su familia asegura que terminó incorporado al Ejército ruso y pide ayuda para traerlo de regreso a México. (Especial)

El segundo caso, del centro de nuestro país, empieza a ser preocupante. El muchacho está enfermo y eso lo ha colocado en situación de ser maltratado físicamente por sus mandos militares. La víctima claramente les dijo, en cuando pisó el aeropuesto de Moscú, que no era soldado, pero el resultado fue similar al del primer muchacho: firma sin entender nada y evío a base militar. La comunicación con él se perdieron el día 19 de noviembre, lo que implica probable envío al frente.

Crónica consutó con la embajada Rusa en México sobre esta red de recutamientos engañosos que en sudamérica ya son un escándalo y que empiezan a darse en México.

La embajada rusa, respondió:

“En respuesta a su consulta, podemos confirmar que en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia prestan servicio ciudadanos extranjeros, incluidos mexicanos, que firman contratos personales con el Ministerio de Defensa de Rusia, en plena conformidad con la legislación rusa vigente.

Por supuesto, entendemos las preocupaciones de las familias afectadas y compartimos su inquietud por el destino de sus seres queridos pero la Embajada no se dedica al reclutamiento y no dispone de información al respecto. Las cuestiones relacionadas con la localización de ciudadanos extranjeros deben dirigirse a las autoridades competentes rusas a través de las autoridades competentes mexicanas y la Embajada de México en Moscú“.

Atentamente,

Agregado de prensa de la Embajada de Rusia en México

Kirill Sumin