Cómo fue el operativo para detener a El Chapo Isidro en Sinaloa

Drones estadounidenses sobrevolaron durante semanas la zona donde las autoridades sospechaban que se encontraba Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, como parte de las labores de inteligencia que permitieron ubicarlo y detenerlo en Guasave, Sinaloa. Las imágenes captadas desde el aire fueron analizadas en tiempo real por personal militar mexicano, que combinó esa información con comunicaciones interceptadas para reconstruir sus movimientos y actividades cotidianas.

El diario estadounidense The New York Times (NYT) dio a conocer los detalles de la operación, en la que participaron autoridades de México y Estados Unidos mediante el intercambio de información de inteligencia. Los vuelos de reconocimiento fueron realizados con drones estadounidenses a petición y con autorización del gobierno mexicano, después de varias semanas de colaboración con el Ejército.

Durante ese periodo, las autoridades mexicanas también compartieron información que ayudó a localizar al presunto líder criminal y a integrantes de su familia. A partir de las imágenes obtenidas desde los drones y de las comunicaciones intervenidas, los investigadores pudieron identificar sus rutinas y algunos de los lugares a los que tenía previsto acudir.

Mensajes interceptados

La vigilancia aérea fue uno de los principales recursos para seguir a Meza Flores. Los analistas militares mexicanos observaron las imágenes captadas por los drones en tiempo real, mientras que las comunicaciones telefónicas y de radio interceptadas aportaron información adicional sobre sus actividades.

Entre los mensajes revisados estaban los que intercambiaba con su madre, esposa y hermana. De acuerdo con uno de los funcionarios consultados por el NYT, los investigadores utilizaron esas conversaciones para identificar fiestas y reuniones a las que el presunto narcotraficante tenía previsto asistir.

La información recopilada permitió seguir sus desplazamientos hasta identificarlo en una vivienda de Guasave. Los analistas lograron reconocerlo por su voz, complexión física y forma de caminar, elementos que contribuyeron a confirmar su ubicación.

En las tareas de inteligencia también participó un grupo de trabajo del Comando Norte de Estados Unidos, con sede en Arizona, que envió información para respaldar la coordinación entre ambos países.

Operativo de bloqueo

Una vez identificado el lugar donde se encontraba Meza Flores, las autoridades mexicanas prepararon el ingreso a Guasave, considerado un bastión criminal donde el presunto narcotraficante y sus operadores habían desafiado durante años a las fuerzas de seguridad.

El despliegue comenzó alrededor de las 16:00 horas del viernes. Para reducir los riesgos de la incursión, las autoridades organizaron maniobras de distracción, entre ellas un operativo en Los Mochis, al noroeste de Guasave.

Mientras se desarrollaba esa acción, más de dos docenas de militares encubiertos del Ejército mexicano, pertenecientes a la Fuerza Especial Conjunta, ingresaron a la ciudad y se dirigieron al inmueble donde se encontraba el objetivo.

Cuando los elementos de las fuerzas especiales irrumpieron en la vivienda, fueron recibidos con disparos. Los militares respondieron al fuego y avanzaron hacia el inmueble, mientras decenas de efectivos adicionales se desplegaron para brindarles cobertura.

Durante el enfrentamiento, dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano abrieron fuego contra hombres armados de la organización criminal. La confrontación quedó registrada en videos difundidos por habitantes de Guasave, mientras que los presuntos integrantes del grupo respondieron con armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas.

Después de la detención, dos helicópteros militares sobrevolaron la vivienda y se dirigieron hacia Los Mochis como parte de otra maniobra de distracción. Un tercer aparato permaneció en la zona para enfrentar a los hombres armados. En medio del enfrentamiento, las fuerzas especiales trasladaron a Meza Flores a un vehículo blindado y lo sacaron de Guasave.

4 militares y 7 presuntos criminales muertos

Meza Flores llegó a la Ciudad de México a las 5:20 horas del sábado, a bordo de un avión de transporte militar, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional. La institución reportó que cuatro militares mexicanos y siete presuntos integrantes del grupo criminal murieron durante el operativo, mientras que otras ocho personas fueron detenidas.

Entre los capturados se encuentran operadores de alto nivel de la organización, incluido un primo de Meza Flores, identificado por las autoridades mexicanas como su segundo al mando, y un cuñado señalado como operador financiero.

El presunto narcotraficante figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención.

Meza Flores enfrenta acusaciones en ese país por tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de cargos federales por narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo y participar en una empresa criminal continua. De ser declarado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El NYT señaló que, aunque la captura representa un golpe importante para la organización de Meza Flores, todavía está por definirse el impacto que tendrá en el equilibrio criminal de Sinaloa.