Automedicación El mal uso de los antibióticos con prácticas como la automedicación, no terminar un tratamiento, tomar medicamentos en cuadros virales innecesarios han ocasionado que más del 60% de las bacterias comunes ya sean resistentes a tratamientos clave (La Crónica de Hoy)

El uso desmedido de antibióticos que han dado pie a la Resistencia Antimicrobiana (RAM), se consolida ya como uno de los retos sanitarios más urgente no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.

Datos de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), señalan que más del 60% de las bacterias comunes analizadas en laboratorios clínicos presentan una resistencia a los tratamientos habituales.

A nivel mundial, la resistencia bacteriana a los antimicrobianos se asocia con más de 4.7 millones de muertes anuales, y es causa directa de aproximadamente 1.14 millones de fallecimientos.

Si no se actúa, las proyecciones apuntan a cerca de 10 millones de muertes al año hacia 2050, con base en el Informe del Sistema de Vigilancia Global de Resistencia y Uso de Antimicrobianos (GLASS) de la OMS.

En este sentido, y con motivo de la Semana Nacional del Uso Racional de Antibióticos, bajo el lema “Corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos”, el doctor Juan José Granados Romero, especialista en cirugía general, cirujano gastroenterólogo y laparoscópico, advirtió que la resistencia antimicrobiana ha acelerado el contagio de infecciones, alarga los periodos de enfermedad y pone en riesgo procedimientos quirúrgicos fundamentales.

Lo anterior, debido a una pérdida de efectividad, que tiene que ver con que un alto porcentaje de las consultas médicas por infecciones respiratorias agudas, como resfriados comunes o faringoamigdalitis viral y cuadros de diarrea aguda tienen una indicación errónea de antibióticos, fármacos que carecen de efecto sobre los virus.

NOS ESTAMOS ENFRENTANDO A BACTERIAS MÁS AGRESIVAS

“Los médicos nos estamos enfrentando a bacterias más agresivas y resistentes en padecimientos que antes se podían tratar con mayor facilidad”, explicó el especialista, ya que cuando se toma un antibiótico ante un cuadro viral o de forma innecesaria, no se combate la enfermedad; al contrario, se entrena a las bacterias del cuerpo para defenderse, con el tiempo se vuelven más fuertes y reducen drásticamente las opciones de tratamiento para cuando el paciente de verdad las necesite”.

Otro aspecto que está detonando esta situación son las malas prácticas en el consumo de los antibióticos, porque pese a estar condicionada su venta a presentar una receta médica, persisten hábitos como la automedicación, utilizar dosis sobrantes de tratamientos anteriores, o no terminar el tratamiento una vez que los síntomas iniciales disminuyen.

Estas conductas favorecen la selección de bacterias resistentes, con consecuencias graves para la salud individual y el sistema de salud, porque, en el caso de intervenciones médicas avanzadas, la falta de antibióticos eficaces compromete la viabilidad y seguridad de procedimientos esenciales como cirugías mayores, cesáreas, trasplantes de órganos y quimioterapias oncológicas, al dejarlos desprotegidos frente a infecciones oportunistas.

REACCIONES ALÉRGICAS SEVERAS O TOXICIDAD HEPÁTICA

Además, el abuso de estos fármacos puede provocar reacciones alérgicas severas, toxicidad hepática o renal, y la destrucción de la microbiota intestinal, lo que facilita infecciones más graves por patógenos como Clostridioides difficile.

Mayor morbilidad, mortalidad y gasto económico: Las infecciones causadas por bacterias multirresistentes conllevan estancias hospitalarias prolongadas, la necesidad de estudios diagnósticos complejos y el uso de antibióticos de reserva, elevando considerablemente los costos tanto para las familias como para las instituciones sanitarias.

Ante este panorama, el doctor Granados Romero aseveró que urge una corresponsabilidad social en un uso adecuado de los antibióticos, ya que “la resistencia antimicrobiana no es un tema exclusivo del sector salud, es una emergencia comunitaria que puede afectarnos a todos”.

“Abandonar un tratamiento antes de tiempo o reutilizar medicamentos guardados en casa favorece la propagación de superbacterias que ponen en peligro la vida de la población”.

Hay que evitar la automedicación, no iniciar tratamientos antibióticos sin una valoración médica previa, completar el tratamiento conforme lo establecido por el médico en dosis y duración, incluso cuando los síntomas ya desaparezcan, descartar los medicamentos sobrantes y no reutilizarlos ni compartirlos con familiares, incluso cuando los síntomas sean similares.

Respetar las prescripciones y evitar sustituciones del medicamento, sólo así se logrará preserva la efectividad de los antibióticos disponibles y se evita que enfermedades que hoy son curables se conviertan en amenazas graves para la población, la alerta, sostuvo el doctor Granados Romero es que “nos estamos quedando sin antibióticos, cuidarlos es tarea de todos”.