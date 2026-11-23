El gobernador Mauricio Kuri registra niveles de aprobación que coinciden con el buen desempeño de su partido, especialmente entre los electores de la Generación Z

Una encuesta publicada por La Crónica de Hoy el 24 de agosto de 2026 muestra que el PAN concentra la mayor intención de voto en Querétaro. De acuerdo con los resultados, el PAN obtiene 52 por ciento de las preferencias, Morena 18 por ciento, el resto de los partidos 9 por ciento y 21 por ciento de los encuestados se declara indiferente.

El desglose por cohortes generacionales confirma que el PAN se mantiene como la primera fuerza en todos los segmentos de edad. Su porcentaje más alto se registra entre la Generación Z, con 58 por ciento, mientras que su menor nivel aparece entre los Millennials, con 46 por ciento. Morena, por su parte, muestra una tendencia ascendente conforme aumenta la edad de los electores: obtiene sus mejores resultados entre la población de mayor edad, aunque en todos los casos permanece por debajo del PAN.

Encuesta Querétaro

En cuanto a la identificación partidista —variable que suele tener un peso importante en la conducta electoral—, el PAN también registra ventaja. El 33 por ciento de la Generación Z se identifica como panista, lo que refuerza lo atractivo de sus siglas entre los electores más jóvenes. Morena vuelve a mostrar el mismo patrón: a mayor edad, mayor proporción de electores que se reconocen afines a ese partido.

Encuesta Querétaro

En meses pasados los partidos perfilaron a quienes serán sus abanderados rumbo a la elección constitucional del 2027 para renovar la gubernatura de Querétaro; Felipe Fernando Macías (PAN) y Santiago Nieto Castillo (Morena) son los más probables contendientes. Observemos el comportamiento de las generaciones en las preferencias por ambas opciones. Se observa una diferencia amplia en la Generación Z, al llegar al 60 por ciento de intención del voto en favor de la dupla PAN-Macías, mientras que la brecha se reduce en las generaciones de mayor edad donde la dupla Morena-Nieto registra 35 por ciento.

Encuesta Querétaro

Uno de los elementos que suele explicar parte del apoyo a Morena en otras entidades es el peso de los programas sociales federales. Sin embargo, en el caso de Querétaro los resultados de la encuesta indican que el PAN mantiene la delantera incluso en los segmentos de mayor edad, que son los principales receptores de transferencias. Los datos muestran que, al menos en este momento, esas transferencias no se traducen en una ventaja electoral para Morena en la entidad. ¿Qué factores podrían explicar que el PAN mantenga ventaja incluso entre los grupos de edad que más reciben programas sociales?

Encuesta Querétaro

Una hipótesis, derivada de los propios resultados, es que la evaluación del gobierno estatal contribuya a sostener las preferencias por el PAN. El gobernador Mauricio Kuri registra niveles de aprobación que coinciden con el buen desempeño de su partido, especialmente entre los electores de la Generación Z.

Encuesta Querétaro

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Metodología: se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 14 al 22 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencial de elector en el estado de Querétaro. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. Los márgenes de error son superiores por cohorte generacional. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy y se publicó el 24 de agosto de 2026. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.