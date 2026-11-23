Luna del Castor 2026: fecha, hora y significado de la penúltima Luna llena del año Llega la penúltima Luna llena del año, también conocida como Luna del Castor en el mes de noviembre. (Omar Martínez Noyola)

Como parte del calendario lunar del mes de noviembre, en los cielos podrá observarse el fenómeno conocido como Luna del Castor, que ocurre una vez al año, que ocurre al mismo tiempo con la Luna llena.

Este año coincide con el perigeo, es decir, el punto en que la Luna se encuentra más cerca del centro terrestre que permite observarla más grande y brillante de lo habitual. El fenómeno también es conocido como Superluna.

Luna del Castor: ¿Cuándo será visible en México?

La Superluna del Castor alcanzará su punto máximo el martes 24 de noviembre a las 08:53 horas, sin embargo, debido a la hora su esplendor no podrá ser visualizado en su totalidad. Podrá observarse desde la noche de este lunes 23, y en la madrugada de martes 24.

En Ciudad de México, se espera que salga del horizonte alrededor de las 18:02 horas. Asimismo, durante la tarde-noche del martes 24, y la madrugada del miércoles 25, tendrá una mejor visualización del fenómeno lunar.

🌕🏀 La Luna del Castor sorprendió con su apariencia redonda y sus tonos anaranjados, que recuerdan a una enorme pelota de básquetbol. Este fenómeno astronómico corresponde a la penúltima luna llena de 2026.



El satélite natural alcanzará su fase de luna llena este martes 24 de… pic.twitter.com/ZnFsjHgz0K — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 24, 2026

Recomendaciones para ver la Superluna de noviembre

Para ver la Superluna del Castor no será necesario contar con equipos especializados, puedes mirar hacia el horizonte oriental, ya que puede parecer más grande el efecto, en un cielo despejado al anochecer lejos de la contaminación lumínica.

Este fenómeno no presenta una fase lunar diferente, sino que ocurre cuando la Luna se encuentra en el perigeo, que provoca que el satélite se muestre más grande y brillante.

¿Cuál es el significado de la penúltima Luna llena de 2026?

La Luna del Castor marca el inicio de la transición hacia el invierno en el hemisferio norte. Su nombre tiene origen en la tradición de los pueblos originarios de América del Norte, quienes asignaban los nombres de acuerdo a los cambios de la naturaleza.

Igualmente, en el mes de noviembre, los castores terminaban de construir sus presas, así como la recolección de alimentos, previo a que los cuerpos de agua se congelaran. Esto coincidía con la temporada de caza de los animales para obtener las pieles gruesas del animal antes del inicio del clima frío.