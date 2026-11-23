Sheinbaum rechaza supuesta conversación con Trump en China respecto al control de cárteles en México (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las afirmaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre un supuesto control de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano y aseguró que esa versión es falsa.

La mandataria sostuvo que ha desmentido en distintas ocasiones los señalamientos del presidente de Estados Unidos, al considerar que no corresponden con la realidad del país.

Sheinbaum aclaró que durante el encuentro que sostuvo con Trump en China no se abordó el tema de la presencia y el control de las organizaciones criminales en México, ya que, según explicó, la conversación entre ambos mandatarios estuvo centrada exclusivamente en asuntos comerciales.

No obstante, reconoció que Trump ha planteado esa postura durante algunas de sus conversaciones telefónicas anteriores, aunque insistió en que la información que maneja el mandatario estadounidense sobre este asunto es incorrecta.

Al ser cuestionada sobre si consideraba que Trump había mentido respecto a lo ocurrido en su encuentro, la presidenta evitó hacer una acusación directa contra su homólogo y planteó la posibilidad de que el estadounidense se hubiera referido a otra conversación.

“Ustedes saben como informa el presidente Trump, pero en particular en esta reunión se habló de comercio y probablemente se refirió a alguna llamada que hemos tenido en donde llegó a mencionar esto a lo cual siempre he contestado que es falso” declaró.