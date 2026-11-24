Becas para 22 millones de estudiantes y más espacios educativos; Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la educación pública es uno de los pilares de la soberanía nacional y de la transformación de México, al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, el funcionario destacó que la política educativa del actual Gobierno federal tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación, reducir las desigualdades y fortalecer el bienestar colectivo, bajo los principios del Humanismo Mexicano y la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la construcción de una República educadora, humanista y científica, en la que ninguna barrera económica o social impida a las nuevas generaciones ejercer su derecho a estudiar.

En materia de apoyos sociales, Delgado Carrillo informó que durante 2026 el programa de Becas para el Bienestar beneficia a 22 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior, mediante los programas Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Aseguró que se trata del programa social con mayor número de beneficiarios en el país y destacó que, por primera vez, todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria públicas cuentan con una beca.

Respecto al mejoramiento de la infraestructura educativa, indicó que el programa La Escuela es Nuestra ha intervenido más de 73 mil planteles, incluidos todos los bachilleratos del país, en beneficio de 8.8 millones de estudiantes.

Asimismo, resaltó la distribución de más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027, con los que se busca fortalecer los aprendizajes, el pensamiento crítico y la identidad cultural de las comunidades escolares.

En materia de salud, destacó que la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz ha permitido realizar valoraciones médicas a 10.9 millones de estudiantes de más de 82 mil escuelas primarias, con revisiones de peso, talla, salud bucal y visual. También mencionó el programa ABC de las Emociones, enfocado en el acompañamiento socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

Otro de los temas abordados fue la regulación del uso de teléfonos celulares en los centros educativos. El titular de la SEP recordó que los lineamientos acordados con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre.

Explicó que en educación básica se restringirá el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo excepciones extraordinarias; en bachillerato se establecerán acuerdos para su utilización responsable con fines pedagógicos, mientras que en educación superior se promoverá una ciudadanía digital crítica.

Justificó la medida al señalar que una consulta realizada a más de medio millón de docentes reveló que cerca del 80 por ciento enfrenta dificultades de atención entre sus estudiantes y más del 81 por ciento considera necesario establecer reglas para el uso de estos dispositivos.

En educación media superior, Delgado Carrillo informó que el Bachillerato Nacional contempla 485 acciones para generar más de 156 mil espacios durante 2026, entre ellas la construcción de 31 nuevos bachilleratos tecnológicos y 370 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. La meta para 2030, agregó, es crear 400 mil lugares adicionales.

También destacó los resultados de la estrategia Mi Derecho, Mi Lugar, mediante la cual se eliminó el examen de ingreso a bachillerato en el Valle de México. De acuerdo con el funcionario, el 99 por ciento de los aspirantes obtuvo un espacio en alguna de sus tres primeras opciones. A nivel nacional, 17 entidades aplican este modelo y 678 mil jóvenes han conseguido un lugar, con el 96 por ciento asignado entre sus tres preferencias iniciales.

En cuanto a educación superior, reportó la incorporación de 245 mil estudiantes y la apertura de seis nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de la preparación de otras 14. Añadió que la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García llegará a 239 sedes, mientras que el Gobierno federal mantiene la meta de crear 800 mil nuevos espacios de educación superior hacia 2030.

Por otra parte, destacó los avances en alfabetización y atención a comunidades históricamente excluidas. Precisó que el Consejo Nacional de Fomento Educativo atiende a más de 473 mil estudiantes, mientras que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha enseñado a leer y escribir a más de 310 mil personas desde enero de 2025.

Finalmente, el secretario reconoció el papel del magisterio en la transformación educativa e informó que durante 2026 se concretaron 200 mil basificaciones, con lo que suman 1.2 millones desde 2018. También anunció una consulta nacional para que maestras y maestros participen en la definición del nuevo sistema de contratación y promoción, en cumplimiento del compromiso presidencial de desaparecer la USICAMM.