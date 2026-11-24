Mexicano fue engañado para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

S. vivía al oriente de la Ciudad de México, hoy está en un bosque en la zona de Ucrania que Rusia invadió, esperando a curarse de la metralla de un dron suicida que se le echó encima y cuyas esquirlas le dejaron agujeros casi perfectamente redondos, dolorosos y profundos. Sus mandos rusos ya le aclararon que las heridas de guerra no acreditan baja y que habrá de regresar al frente en cuanto se recupere.

S. es uno de los jóvenes mexicanos que fueron engañados para ir a Rusia a trabajar en lo que, se les aseguró, no sería una labor peligrosa ni vinculada a la guerra. En la capital mexicana, S. trabajó años conduciendo una camioneta de repartos de paquetería y luego de un accidente trató de replantearse sus actividades laborales, en busca de lograr una posición más desahogada; en la convocatoria para trabajar en el extranjero que vio en Internet se pedían choferes. Pidió informes por teléfono y le aseguraron que no se trataba de algo relacionado con la guerra; él sabía que había un conflicto en Rusia, así que cuando le dijeron que en ese país estaba la oferta laboral, preguntó para estar seguro de que no correría peligro. Le prometieron que sólo iba a transportar medicamentos y comida, que no haría nada que lo pusiera en peligro.

Herida

A la Guerra, sin Escala

Se embarcó entonces a Moscú, donde le recibieron militares. Llegó en agosto y unos días después, como en los demás casos documentados por Crónica, se le hizo firmar un contrato en ruso y fue enviado directamente al frente, justo en la primera línea de combate, en una zona donde no hay internet ni telefonía celular. Allí comenzaron a transcurrir los días. En efecto allí había vehículos, pues se trata de una unidad de movimiento rápido, mecanizado. “Yo soy chofer, no soy soldado”, repitió una y otra vez en su campamento. No había quien le entendiera, en su batallón no hay otros latinos, sólo reclutas rusos. Con esos compañeros estaba en recorrido cuando el dron les embistió, era 12 de octubre.

En riesgo de ser una Cifra Más

S. recuerda que vio descender el dron en picado, la alarma en los rostros de sus compañeros y luego, el estallido. Después de minutos de estar inconsciente, vio que los militares rusos le quitaban la mochila y otros equipamientos y lo retiraban del lugar. Recibió atención médica en un hospital de campaña, en el bosque, donde aún está en este momento. Contempló su pierna, sus muslos, las heridas eran circulares, en carne viva, y llenas de sangre gracias a la metralla con que hieren los cuadricópteros de la guerra. Las heridas que presenta dificultan su movilidad, pero al menos estar en recuperación le permitió entrar de nuevo en contacto con su familia, vía mensajes de texto. S. les comentó lo sucedido, que fue llevado con engaños a una guerra en la que no quiere estar ni tiene nada que ver, “no saben lo que es ver que se van diez compañeros y regresan tres”; se despidió de ellos porque “no creía poder salir vivo de allí”, dijo.

Herida

En Busca de Ayuda

Desde ese contacto, la familia de S., una esposa embarazada y dos padres de edad avanzada, han debido aprender de la estructura del gobierno mexicano: que la embajada rusa en México es la que está llevando estos casos, que en Relaciones Exteriores hay otras familias reclamando lo mismo y que finalmente se están uniendo para exponer el caso de la Presidenta Sheinbaum.

El caso de S. es uno de los más documentados, el enganchador que lo envió a Rusia y que opera en México, está plenamente identificado, también la familia está clara que S. fue víctima de trata de personas al ser reclutado con engaños para enrolarlo en la guerra rusa (el enganchador gana dinero por cada persona que envía e incluso ofrece pagos extras a cada víctima que se lleve consigo a algún otro conocido).

“No queremos que ninguna familia tenga que enfrentar esta situación en soledad”, expone a Crónica la esposa de S, “Sabemos que posiblemente existen otras madres, parejas, esposas y familiares que están viviendo la misma incertidumbre, sin saber que hay otras personas buscando a sus seres queridos en circunstancias parecidas”.

A petición de la familia, los datos reales de S. no son revelados, pero fueron mostrados a Crónica de manera fehaciente.

Cada Minuto Cuenta

S. está en estos momentos en un pequeño hospital de campaña, en una zona de bosques a pocos kilómetros del frente más violento de la guerra. Tiene 10 días para recuperarse, le han indicado, porque después debe volver a las trincheras donde los drones, las bombas y las balas son una amenaza constante.