Martí Batres Mañanera del Pueblo

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registra un avance general de 38% en su plan de 12 puntos para fortalecer los servicios de salud, a 24 días de haber iniciado su implementación, el pasado 1 de noviembre.

El programa contempla un periodo de 120 días, que comprende noviembre, diciembre, enero y febrero, durante el cual se busca avanzar en obras de infraestructura, contratación de personal médico, equipamiento hospitalario, abasto de medicamentos y reducción de cirugías pendientes.

Durante la presentación del balance en la mañanera del pueblo, el titular del ISSSTE, Martí Batres, informó que uno de los rubros con mayor progreso es el de las obras próximas a inaugurarse, que registra un avance de 91%.

En cuanto a las cinco nuevas obras que se planteó iniciar, el instituto reportó un avance de 20%, luego de comenzar la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango.

Por otra parte, la construcción de 100 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud registra un avance de 30%, con trabajos ya realizados en Puebla, Hidalgo y Yucatán.

Respecto a la continuación de proyectos hospitalarios que ya estaban en marcha, el avance es de 36%. Entre las instalaciones consideradas se encuentran el Hospital Doctor Fernando Quiroz, la Clínica Hospital de Chilpancingo y el Hospital General de Cancún.

Quirófanos, equipamiento y mantenimiento

El plan también contempla la incorporación de nuevo personal médico y de enfermería, rubro que presenta un avance de 6%, debido a que la mayor parte de las contrataciones de médicos generales, especialistas y enfermeras está prevista para enero y febrero de 2027.

En materia de infraestructura quirúrgica, el ISSSTE reportó un avance de 31% en la conclusión y rehabilitación de 55 quirófanos adicionales. Hasta el momento, se han terminado los trabajos de rehabilitación y equipamiento de 17 de estos espacios.

Las acciones de mantenimiento, enfocadas principalmente en elevadores, sistemas eléctricos y equipos de aire acondicionado, presentan un avance de 39%

A su vez, el procedimiento para adquirir e instalar equipamiento médico de alta gama, particularmente tomógrafos y mastógrafos, registra un progreso de 35%.

Receta electrónica y reducción de cirugías pendientes

En el rubro de abasto de medicamentos, el instituto estableció como objetivo alcanzar el 100% de utilización de la receta electrónica durante los 120 días del programa. Al corte del 24 de noviembre, la implementación de esta herramienta registra un avance de 89%.

El equipamiento y remodelación de las salas de urgencias presenta un progreso de 23%, mientras que la estrategia para atender las cirugías pendientes alcanza 34%.

Esta última contempla procedimientos de alta demanda, entre ellos operaciones de rodilla, vesícula, hernias y cataratas, con el propósito de reducir el rezago quirúrgico entre los derechohabientes.

Finalmente, el ISSSTE reportó un avance de 32% en la meta de duplicar el número de consultas de telemedicina entre unidades médicas de primer nivel y hospitales de segundo y tercer nivel.

El balance presentado muestra que, aunque algunos rubros ya superan la mitad de sus metas, otros, como la contratación de personal y la remodelación de salas de urgencias, todavía tienen un camino importante por recorrer antes de que concluya el periodo establecido en febrero de 2027.