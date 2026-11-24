Alejandro Svarch anuncia incorporación de profesionales de la salud (Graciela López Herrera)

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó los avances del plan de consolidación de 12 acciones para fortalecer los servicios públicos de salud, entre los que destacó la incorporación de mil 973 profesionales sanitarios, la regularización laboral de más de 117 mil trabajadores y la distribución de medicamentos en las unidades médicas.

Durante un enlace desde Toluca, Estado de México, donde inauguró el primer Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria del organismo, el funcionario explicó que continúan los trabajos administrativos para garantizar que el personal de salud cuente con una plaza dentro del IMSS-Bienestar.

Detalló que el proceso de validación permitirá que la nómina esté preparada a partir del 15 de diciembre y que, desde el 1 de enero, los más de 117 mil trabajadores estén incorporados formalmente al organismo, en cumplimiento de la instrucción presidencial.

En materia de contratación, señaló que durante las últimas dos semanas se sumaron mil 973 profesionales de la salud y adelantó que la próxima semana comenzarán los trabajos para el Draft 2027, mediante el cual se buscará incorporar a médicos especialistas para ampliar la capacidad de atención en hospitales y centros médicos.

Equipamiento y modernización de centros

En cuanto a la renovación tecnológica, Svarch informó que ya fueron entregados o cuentan con fecha confirmada de recepción 56 equipos de alta tecnología, como parte de una meta de 195 destinados a hospitales rurales.

Entre los dispositivos contemplados se encuentran mastógrafos, tomógrafos y aceleradores lineales, estos últimos utilizados para tratamientos especializados. El funcionario recordó que uno de estos equipos fue inaugurado recientemente en Zacatecas.

Respecto al abastecimiento de medicamentos, indicó que mediante las Rutas de la Salud se distribuyeron 13.3 millones de piezas durante el periodo reportado. Además, continúa la colaboración con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para digitalizar la cadena de suministro y mejorar el control de los insumos.

Otro de los avances corresponde al programa Todo en tu clínica, que ya opera en 5 mil 588 centros de salud de 21 estados, los cuales cuentan con conexión a internet, expediente clínico electrónico, control digital de medicamentos en farmacias y servicios gratuitos de laboratorio dentro de las propias instalaciones.

Svarch explicó que este modelo busca concentrar distintos servicios en una misma unidad para que los pacientes puedan recibir consultas, realizarse estudios y obtener sus tratamientos sin necesidad de trasladarse a otros establecimientos.

Inauguran centro de atención renal en Toluca

Como parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura médica, el director general del IMSS-Bienestar encabezó la apertura del primer Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria del organismo, ubicado en Toluca, Estado de México.

La unidad cuenta con 25 sillones de hemodiálisis y capacidad para realizar más de 12 mil sesiones al año, un servicio que, de acuerdo con Svarch, representa un ahorro importante para los pacientes que requieren este tratamiento de manera permanente.

El funcionario explicó que en el sector privado una sesión de hemodiálisis puede costar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos, mientras que una persona con enfermedad renal puede necesitar alrededor de tres sesiones por semana durante varios años. En este centro, los servicios serán gratuitos y estarán disponibles de manera universal.

Sin embargo, destacó que el objetivo de las instalaciones no se limita a atender a quienes ya necesitan hemodiálisis, sino también a identificar oportunamente los factores de riesgo y prevenir que la enfermedad avance hasta etapas que requieran este procedimiento.

Para ello, el modelo contempla dar seguimiento a pacientes con diabetes e hipertensión, mediante un registro territorial que permita identificar sus condiciones de salud, detectar posibles complicaciones y canalizarlos a servicios especializados cuando sea necesario.

El director del IMSS-Bienestar señaló que esta estrategia busca organizar una red de atención alrededor de cada paciente, con seguimiento desde las unidades de primer nivel y referencias oportunas a hospitales especializados.

Durante la inauguración, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció la apertura del centro y destacó que representa una alternativa para acercar servicios médicos especializados a la población mexiquense.

La mandataria también agradeció las acciones federales destinadas a fortalecer la infraestructura hospitalaria, ampliar los consultorios y otorgar certeza laboral al personal de salud, y reiteró su disposición de mantener la coordinación con el gobierno federal.