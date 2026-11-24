México y China acuerdan impulsan acuerdos de salud CIUDAD DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que se informaron los avances y acciones implementadas en materia de salud. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y China acordaron fortalecer la cooperación en materia de salud mediante dos acciones principales: impulsar la instalación de un hospital inteligente en territorio mexicano y ampliar el intercambio de profesionales médicos para su capacitación, formación e investigación científica.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que uno de los objetivos es comenzar con la incorporación de tecnología de alta especialización en un hospital mexicano, tomando como referencia el modelo que conoció durante su reciente visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, China.

Sheinbaum detalló que todavía no se ha definido qué hospital de México podría participar en este proyecto; sin embargo, destacó las capacidades de la unidad médica que visitó en el país asiático, la cual cuenta con mil 500 camas y tecnología avanzada, además de ofrecer, dijo, una atención extraordinaria.

“Entonces el objetivo es poder instalar en México uno de estos hospitales y de ahí seguir colaborando”, señaló la presidenta, al explicar que la intención es comenzar con una unidad médica y posteriormente evaluar la posibilidad de extender este modelo a otros hospitales del país.

Como segundo eje de colaboración, Sheinbaum indicó que ambos gobiernos acordaron ampliar la cooperación en la formación de recursos humanos y la investigación científica en el sector salud.

Para ello, se contempla que un grupo de médicos mexicanos viaje a China para recibir capacitación y formación especializada, así como explorar la posibilidad de que profesionales de la salud chinos puedan trasladarse a México para participar en procesos de formación e intercambio de conocimientos.

La presidenta destacó que esta colaboración busca establecer un intercambio de profesionales y experiencias entre ambos países, además de aprovechar los avances tecnológicos de China para fortalecer la infraestructura y los servicios médicos mexicanos.