Sheinbaum solicito el Panda a China por el 55 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el principal resultado de la reunión fue el compromiso de ampliar la colaboración entre ambos países y dar seguimiento a los temas de interés común a través de sus respectivos equipos de trabajo.

La mandataria también reveló que, durante la conversación con el presidente chino, planteó la posibilidad de que México reciba en préstamo una pareja o un ejemplar de panda, con motivo de la conmemoración del 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que se celebrará el próximo año.

La presidenta recordó que en 1975 China regaló a México dos pandas, un macho y una hembra, cuya descendencia se convirtió en un acontecimiento que despertó gran entusiasmo entre la población mexicana, al grado de generar canciones y una especie de fenómeno cultural que señaló como una “pandamanía”.

Actualmente, México conserva una sola panda en el Zoológico de Chapultepec, una hembra de edad avanzada. Sheinbaum comentó que inicialmente mencionó que tenía 34 años, pero Xi Jinping la corrigió y señaló que cuenta con 36 años, lo que deja claro que el mandatario se mantiene pendiente del estado de este ejemplar.

La mandataria explicó que la política de China cambió con el paso del tiempo, pues actualmente ya no regala ejemplares de esta especie, sino que los otorga en préstamo, bajo condiciones orientadas no solamente a fortalecer los vínculos de amistad entre los países, sino también a contribuir a la conservación de los pandas.

Ante esta situación, Sheinbaum señaló que planteó al presidente Xi Jinping la posibilidad de que México pueda recibir un ejemplar o una pareja de pandas durante el próximo año, como parte de las actividades conmemorativas por los 55 años de relaciones diplomáticas.

De acuerdo con la presidenta, el mandatario chino respondió favorablemente a la propuesta y aseguró que sería revisada, aunque todavía deberán analizarse los requisitos y condiciones necesarios para concretar el préstamo.

Sheinbaum subrayó que la posibilidad de recibir nuevos ejemplares representaría no solo un símbolo de amistad entre México y China, sino también una oportunidad para dar continuidad a los esfuerzos de conservación de esta especie.