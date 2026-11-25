Senadores y especialistas brasileños en el foro donde se analizó el triunfo de Lula en las recientes elecciones presidenciales de ese país.

Senadores de Morena y especialistas analizaron la historia de Lula da Silva y su última campaña, donde logró remontar en una segunda vuelta electoral para mantenerse por un cuarto periodo en la presidencia de Brasil.

El senador Antonino Morales Toledo recordó que hace un mes el pueblo brasileño eligió a Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato, en un proceso electoral que deja importantes enseñanzas en materia de organización, comunicación y la capacidad de un pueblo para decidir su propio rumbo.

El morenista afirmó que ambos países viven un momento de gobiernos que colocan al pueblo en el centro.

“Tienen mucho que enseñar a los mexicanos sobre la organización, comunicación y fuerza de un pueblo que decidió su rumbo”, expresó.

sostuvo que ha aprendido que los asuntos importantes se conversan en comunidad.

En el Senado de la República se realizó la conferencia magistral “Brasil: renace la esperanza”, convocada por el senador zapoteca Antonino Morales Toledo, con la participación de Fernando Morais, periodista y biógrafo de Luiz Inácio Lula da Silva; Edson Barbosa, sociólogo y experto en marketing político; y Sued Oliveira, estratega en comunicación política, quienes participaron en la reciente campaña del presidente DA Silva.

El encuentro abordó cómo una sociedad vuelve a creer en un proyecto y qué aprendizajes comparten México y Brasil.

Fernando Morais relató la historia del obrero del Nordeste brasileño que, obligado por la pobreza, migró a São Paulo, encabezó un movimiento social y llegó a la Presidencia de Brasil.

Recordó que fue encarcelado, que nunca se rindió y que supo comunicarse con las mayorías. De esa trayectoria, dijo el senador, se desprende una idea que vale guardar: la esperanza se construye con memoria y con la gente.

Edson Barbosa, quien estuvo dentro del cuarto de estrategia de la campaña, explicó cómo se remontó una elección que se perdió en primera vuelta. Subrayó que la victoria se construyó en la conversación con cada familia trabajadora, con decisiones rápidas y un mensaje claro que hiciera sentir a la gente que el proyecto le pertenecía. Una campaña se gana, planteó, cuando la comunicación escucha primero y habla con claridad después.

Sued Oliveira abordó la conversación que Lula construyó con las mujeres de Brasil, decisiva en el resultado electoral. Explicó que esa comunicación fue creíble porque partió de la vida cotidiana de las familias, donde las mujeres sostienen la casa, organizan la comunidad y deciden.

La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, comentó que hablar de Brasil y de Lula es hablar de soberanía, justicia social y de la posibilidad de construir sociedades más justas desde la izquierda; de ahí que su regreso a la presidencia representa mucho más que una alternancia política.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara indicó que es importante conjuntar esfuerzos en América Latina para beneficiar a los dos pueblos, pues los desafíos son múltiples, por lo que se deben acelerar los encuentros estratégicos entre México y Brasil.