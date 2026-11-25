La central patronal exige acciones urgentes para reactivar Sinaloa

El sector empresarial del país exigió una respuesta de Estado que reactive a Sinaloa tras los últimos acontecimientos violentos que ha registrado ese estado entre ellos la reciente captura de Fausto Isidro Meza, el “Chapo Isidro” lo que ha provocado una caída en generación de empleos, turística y el agravamiento de la pobreza e ingreso laboral en esa entidad.

Al segundo trimestre de 2026, Sinaloa registra 44 mil ocupados menos que hace un año, la informalidad subió de 46.6% a 49.0% y la pobreza laboral de 24.6% a 28.3%, con una caída de 3.4% en el ingreso laboral real por persona, detalló.

En un posicionamiento, la Coparmex recalcó que la recuperación de Sinaloa exige una participación más decidida del Gobierno Federal para reactivar la actividad económica, restablecer la seguridad y avanzar en la pacificación de la entidad.

La pacificación –agregó--debe traducirse en condiciones para que los negocios operen, los empleos se recuperen y las inversiones regresen.

El organismo presidido por Juan José Sierra aseveró que la recuperación de Sinaloa exige una participación más decidida del Gobierno Federal para reactivar la actividad económica, restablecer la seguridad y avanzar en la pacificación de la entidad.

Recalcó que la violencia sigue afectando a las familias, el empleo, la inversión y la actividad productiva en esa entidad por lo cual se requiere una intervención federal prioritaria, sostenida y con resultados verificables.

Consideró que la seguridad y la estabilidad económica son responsabilidades prioritarias del Estado, por lo que llamaron a los gobiernos federal, estatal y municipales a mantener y reforzar las acciones de prevención, inteligencia, investigación y proximidad policial.

Paralelo a ello demandaron fortalecer la Fiscalía General del Estado y las policías municipales, con presupuesto, control de confianza e indicadores de gestión evaluados con la sociedad civil.

Asimismo plantearon establecer mesas temáticas de trabajo entre los gobiernos municipales, el Gobierno del Estado, la Federación y el sector empresarial, que permitan atender de manera sistemática las distintas necesidades de Sinaloa, desde la recuperación de espacios públicos y la prevención social hasta la generación de empleo y la reactivación productiva.

“Sinaloa necesita una respuesta de Estado, con una participación decidida del Gobierno Federal y recursos extraordinarios para recuperar su actividad productiva. La pacificación debe traducirse en condiciones para que los negocios operen, los empleos se recuperen y las inversiones regresen”, aseveró