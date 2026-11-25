STPRM impulsa la prevención de la violencia en sus 36 secciones

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) reafirmó que proteger el derecho de las petroleras a trabajar libres de violencia es una obligación de sus 36 secciones. En los centros de trabajo, el sindicato organiza pláticas sobre igualdad de género y prevención del acoso, y mantiene campañas que también difunde en sus plataformas digitales.

Para el ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM, esa responsabilidad se refleja en el trato que recibe cada trabajadora durante su jornada.

“Una compañera debe poder llegar a su turno, hacer su trabajo y expresar lo que le preocupa con la certeza de que su sindicato la va a escuchar. Esa es la responsabilidad que asumimos con las petroleras en cada una de nuestras 36 secciones”.

¿Qué establece el Código de Ética del STPRM?

Publicado en 2022, el Código de Ética recoge aportaciones de la base trabajadora y de las 36 secciones. Su elaboración responde a un compromiso que Aldana asumió con las petroleras durante su campaña. El documento es obligatorio para quienes integran el sindicato; establece cero tolerancia al hostigamiento sexual, al que reconoce como una forma de violencia, y prohíbe el hostigamiento, el acoso y la intimidación en cualquier circunstancia.

Para atender los casos en esta materia, el Código prevé un Comité de Ética integrado por dos mujeres y dos hombres, así como la Línea Ética STPRM para canalizarlos.

Las petroleras participan en las decisiones sindicales

Las trabajadoras ocupan diversos cargos en las dirigencias sindicales. Desde ellos representan a la base en asuntos como las condiciones laborales y el bienestar de las familias petroleras.

Aldana subrayó que la voz de quienes conocen de primera mano la jornada de sus compañeras debe estar presente cuando el sindicato define sus acciones:

“Cuando una petrolera habla en nombre de sus compañeras y compañeros, lleva a la mesa lo que se vive en el centro de trabajo. Conoce las dificultades de un turno y sabe qué asuntos preocupan a las familias. Esa experiencia debe contar cuando el sindicato toma una decisión”.