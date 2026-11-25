El presidente de la CNOG, Homero García de la Llata durante la inauguración del evento

El sector ganadero del país destacó la importancia de contar con un sistema de identificación y trazabilidad animal que sea clave para atender de manera rápida y oportuna problemas sanitarios como el gusano barrenador del ganado (GBG), con lo que se dará certeza a los socios comerciales de México y mayor competitividad al país.

Al inaugurar el 4.º Simposio Internacional sobre Identificación y Trazabilidad Animal, bajo el lema «Identificación y trazabilidad animal, fortalezas de la ganadería», el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) , Homero García de la Llata, recalcó que el objetivo es contar con un sistema confiable, que cuide la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos de 130 millones de mexicanos; y se transforme en un referente a nivel internacional.

Reconoció que los avances del sistema son importantes, pero que aún falta mucho por hacer.

México –agregó--tiene mucho ganado y una producción atomizada lo que dificulta llevar la trazabilidad y la salud animal a todo el país.

“Debemos hacer un gran esfuerzo todos juntos la autoridad, los productores y quienes operamos directamente más de mil ventanillas en el país para no defraudar la confianza que tienen la autoridad y la Confederación en todos ustedes” , expresó ante los operarios de las asociaciones ganaderas.

En su oportunidad, el Director General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Gabriel Ayala Borunda, destacó la importancia de la trazabilidad pues detalló que de una identificación de origen inadecuada conduce el rastreo epidemiológico por una ruta equivocada y obliga a gastar tiempo y recursos en lugares donde no está el problema.

Por ello planteó como reto para el próximo año desarrollar un mejor mecanismo de trazabilidad que eleve la confiabilidad del sistema.

El funcionario insistió en que su propósito es doble: atender de manera rápida y oportuna problemas sanitarios como el gusano barrenador del ganado (GBG), y dar certeza a los socios comerciales de México.

El Director General de SENASICA), Gabriel Ayala saluda al presidente de la CNOG, Homero García

Ayala Borunda señaló que el uso del identificador funciona mejor en el norte del país, donde la exportación genera incentivos claros, mientras que en el sur queda mucho por trabajar.

Es un tema económico también, no es solamente un tema técnico», indicó, al llamar a generar incentivos para que los productores confíen en la identificación animal.

Reconoció el apoyo de las organizaciones ganaderas para tener instalado a nivel nacional un sistema de trazabilidad que debe ser perfectible en todo momento pues recordó que ese mecanismo, “es un factor de competitividad”

“La trazabilidad es un factor de competitividad muy importante para dar confianza a nuestros socios comerciales”, afirmó

Este encuentro reúne el 25 y 26 de noviembre, de manera presencial y virtual, a productores, operadores de ventanillas, autoridades sanitarias y ponentes nacionales e internacionales.

García de la Llata, subrayó que SENASICA, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) y la Confederación, bajo el amparo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son parte fundamental de la gobernanza del sistema de trazabilidad del ganado bovino en México.

Agradeció en particular la participación de los ponentes de Chile, Argentina y Uruguay, países con avances relevantes en trazabilidad bovina.