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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que no ha aplicado aumentos extraordinarios a las tarifas eléctricas domésticas, luego de que diversos medios de comunicación difundieran información sobre una supuesta alza en el precio de la energía eléctrica.

De acuerdo con la empresa estatal, el incremento observado en el promedio nacional reportado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) responde al término programado del subsidio de verano el pasado 31 de octubre, conforme al calendario establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La CFE explicó que este ajuste estadístico se concentra únicamente en 11 de las 55 ciudades que integran la medición del INPC: Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Jiménez y Esperanza. En contraste, las 44 ciudades restantes, incluidas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mantienen únicamente el ajuste inflacionario ordinario aplicado a las tarifas.

La empresa señaló que las tarifas del sector doméstico están sujetas al mecanismo de ajuste mensual definido por la SHCP y que éste no supera el nivel de inflación. Asimismo, recordó que la Comisión Nacional de Energía es la instancia encargada de determinar las tarifas finales del servicio básico, mientras que Hacienda establece el esquema aplicable a los usuarios residenciales.

Según la CFE, el comportamiento registrado durante noviembre es un fenómeno recurrente y previsto cada año en las ciudades donde opera el subsidio estacional por altas temperaturas. Por ello, insistió en que no se trata de un incremento extraordinario ni de una modificación en las cuotas base del servicio eléctrico.

El organismo añadió que el impacto en los recibos de los usuarios suele ser limitado, debido a que durante la temporada invernal también disminuye el consumo de energía en las regiones donde concluye el apoyo tarifario. Finalmente, destacó que mantiene la instrucción del Gobierno federal de evitar incrementos en la electricidad por encima de la inflación.