La Corte en medio de una contradicción constitucional para la renovación de su presidencia en el 2028

La contradicción entre dos disposiciones de la Constitución que establecen mecanismos distintos para determinar quién debe ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un nuevo frente de discusión entre Morena y la oposición, luego de que legisladores coincidieron en que el Poder Legislativo deberá intervenir para resolver la antinomia jurídica y evitar que el conflicto termine enfrentando a los ministros del máximo tribunal.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, sostuvo que corresponde al Congreso de la Unión corregir la aparente contradicción entre las normas constitucionales, pues consideró que no sería conveniente llevar a la propia Suprema Corte al escenario de tener que interpretar una disposición que la involucra directamente como sujeto de aplicación.

No obstante desmintió al presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pues aclaró que el ministro no solicitó corregir la antinomia durante la reunión que sostuvo este martes con legisladores ni hizo algún pronunciamiento específico sobre el tema.

Explicó que el presidente de la Corte solo señaló que, en caso de que el asunto llegara al tribunal y existiera una petición para interpretarlo, se analizaría en su momento.

Corral advirtió que una eventual intervención de la Corte podría generar una tensión innecesaria entre ministros y ministras, por lo que consideró que debe ser el Congreso el que encuentre una salida legislativa.

Esta situación l surge tras la reforma judicial de 2024 por la contradicción entre disposiciones de los artículos 94 y 97 de la Constitución sobre la elección y duración de la presidencia de la SCJN.

El Artículo 94 establece la renovación de la presidencia cada dos años, eligiendo a quien obtenga más votos, bajo el esquema derivado de la reforma judicial.

Mientras que el Artículo 97:señala que la elección es cada cuatro años y prohíbe la reelección inmediata del presidente, disposición que no fue modificada de forma armónica con el nuevo modelo.

Corral explicó que ya existe un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permite realizar una interpretación cronológica de las reformas constitucionales, bajo el principio de que la disposición más reciente prevalece sobre la anterior.

Con esa lectura, se impondría el espíritu de la reforma judicial de 2024, que establece que la presidencia de la Corte se asigne de manera sucesiva conforme al número de votos obtenidos por sus integrantes en la elección.

Sin embargo, el senador reconoció que personalmente no comparte ese mecanismo, pues considera que la presidencia del máximo tribunal debería ser decidida por los propios ministros, al tratarse de un liderazgo que no solamente conduce las sesiones, sino que también debe construir consensos sobre criterios fundamentales para la jurisprudencia nacional.

Por ello, planteó que la discusión no se limite a resolver la contradicción constitucional, sino que permita revisar el diseño institucional de la reforma judicial.

Saúl Monreal, senador de Morena, también reconoció la existencia de la antinomia y sostuvo que debe unificarse un criterio mediante un proceso de diálogo entre el Senado, la Cámara de Diputados y representantes del Poder Judicial.

Señaló que se analizan distintos escenarios y que la solución debe quedar establecida tanto en la Constitución como en las leyes correspondientes.

Incluso admitió que la reforma judicial dejó disposiciones que se contraponen entre sí y sostuvo que las modificaciones constitucionales son perfectibles y deben ajustarse conforme se detectan problemas durante su aplicación.

MOLESTIA

Desde la oposición, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó que la reunión entre ministros y legisladores de Morena se realizara a puerta cerrada y sin convocar a las fuerzas políticas opositoras.

Anunció que su bancada reclamará en la Junta de Coordinación Política que se informe sobre los términos de la propuesta de reforma y, particularmente, sobre la manera en que se pretende resolver la antinomia.

El panista acusó a Morena de mantener dos reglas constitucionales diferentes para la elección de la presidencia de la Corte y advirtió que esa indefinición puede utilizarse para generar discordia entre los integrantes del tribunal.

En la misma línea, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, consideró que la contradicción fue advertida desde que se discutieron las reformas, pero no se corrigió.

Atribuyó la falta de solución a diferencias internas de Morena y sostuvo que la mayoría legislativa tiene la responsabilidad de resolver el problema, pues actualmente concentra las decisiones en ambas cámaras.

Viggiano también cuestionó la exclusión del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de la reunión con los ministros y advirtió sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales.