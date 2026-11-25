Canacintra Premios Águila 2026 La Canacintra entregó el Premio Águila 2026, en reconocimiento a la labor legislativa de diputados y senadores, quienes han promovido el fomento del sector productivo en un entorno de desafíos comerciales, arancelarios y regulatorios, señaló la presidenta nacional de dicha cámara, María de Lourdes Medina

María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, destacó la trascendencia de mantener y estrechar los canales de vinculación institucional entre el sector industrial y el Poder Legislativo para superar juntos los retos en materia económica y social.

Señaló lo anterior, al encabezar la entrega del “Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo 2026”, dijo, es un reconocimiento a la labor de senadores y diputados que promovieron el diálogo y el fomento del sector productivo nacional en un entorno de desafíos comerciales, arancelarios y regulatorios.

Canacintra La Canacintra entregó los Premios Águila 2026, en reconocimiento a la labor de 31diputados y senadores de diversas facciones parlamentarias, con quienes el sector industrial ha mantenido un diálogo constante

“Este reconocimiento busca reconocer la labor legislativa, con quienes el sector industrial mantiene un diálogo constante”, externó, al tiempo que reconoció que en esta edición, el reconocimiento destaca por llevarse a cabo en un contexto coyuntural desafiante, caracterizado por presiones arancelarias y comerciales internacionales, así como por la discusión de un marco normativo enfocado en la sostenibilidad y la salud pública.

En este contexto, reiteró, la CANACINTRA y la Comisión de Enlace Legislativo, reconocen la labor de 31 legisladores del Congreso de la Unión, de distintas fuerzas parlamentarias, por su responsabilidad y el interés por proteger la actividad económica mexicana y favorecer un entorno competitivo para las fuentes de empleo de millones de mexicanos.

Resaltó que desde su creación en 2003, dicho reconocimiento, se ha consolidado como la distinción más importante por parte de la iniciativa privada a legisladores federales, en reconocimiento a su contribución al desarrollo económico, el fortalecimiento de la competitividad y la consolidación institucional del país.

María de Lourdes Medina Ortega, enfatizó que la CANACINTRA refrenda su compromiso de impulsar una agenda de trabajo que contribuya a la competitividad, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Privilegiar el diálogo sobre los retos y oportunidades de la industria mexicana es fundamental para construir soluciones de fondo”, aseveró.

Señaló que este reconocimiento busca incentivar la labor de legisladores en el Congreso de la Unión, con quienes el sector industrial mantiene un diálogo constante para impulsar acuerdos que favorezcan la competitividad, fortalezcan el entorno de negocios y generen mayores oportunidades de inversión y empleo para los mexicanos.

En su oportunidad, Shirley Almaguer, presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo (CEL), resaltó el papel valioso que de los legisladores galardonados al considerar el bienestar del aparato productivo nacional en momentos de alta incertidumbre externa.

Desde el 2003 la CANACINTRA ha entregado el reconocimiento a 129 legisladores que han escuchado y atendido las inquietudes de la industria mexicana, poniendo el interés nacional por encima de intereses particulares o partidistas.

“En esta legislatura -destacó-, ha sido particularmente relevante la coyuntura de presión internacional y comercial; los legisladores distinguidos demostraron responsabilidad, valentía y apertura al entablar un diálogo constante con la sociedad civil y el sector empresarial, lo que les brinda una perspectiva integral al momento de legislar”.

Asimismo, convocó a las distintas fuerzas políticas del país a construir acuerdos que contribuyan a fortalecer las instituciones fundamentales para la vida democrática y, la economía del país.

Miguel Moreno, vicepresidente Nacional de Enlace Legislativo de CANACINTRA, coincidió en la importancia de consolidar marcos jurídicos en materia ambiental que incorporen las mejores prácticas operativas e incentiven la transición sostenible sin asfixiar la competitividad del sector manufacturero.

Los 31 legisladores reconocidos este año fueron evaluados y seleccionados por integrantes de la Comisión de Enlace Legislativo e industriales de la Cámara, tras un riguroso análisis de su contribución a la defensa del sector productivo.

Seis legisladores fueron galardonados con el Águila Dorada al obtener por segunda vez este reconocimiento, como muestra de su destacada labor legislativa y su compromiso sostenido con el impulso a la industria nacional, la competitividad y la creación de fuentes de empleo para los mexicanos.

Algunos de los legisladores galardonados fueron los diputados: Mónica Álvarez, Carol Antonio Altamirano, Gabriela Benavides, así como los senadores: José Manuel Cruz, Amalia García, Alejandro Murat , Mauricio Vila Dosal, Rolando Rodrigo Zapata, tan sólo por mencionar algunos.