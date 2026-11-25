Fraude UNAM Van tres detenidos vinculados a una de las empresas que ayudaba a los estudiantes a hacer trampa. (FGJCDMX)

Autoridades detuvieron a Helen ‘N’, presunta implicada en el fraude del examen de la UNAM que se presentó en entre mayo y junio de este año. Con ella van tres detenidos en relación al delito.

¿Quién es Helen ‘N’, tercera detenida en el Fraude de la UNAM?

El fraude que se detectó en los examenes de la UNAM que se llevaron a cabo entre mayo y julio resultó en la cancelación de casi 22 mil exámenes y una prueba de control para todos los aspirantes. Más allá de los posibles cambios que esto resultará para futuros exámenes de la Máxima Casa de Estudios, las autoridades continúan investigando a las personas implicadas.

El pasado 25 de agosto fueron detenidos David ‘N’ y Edgar ‘N’, a quienes ya vincularon a proceso. A través de cuatro cateos simultáneos se aseguraron dispositivos de almacenamiento que contenían posibles pruebas de su participación en el fraude.

A los dos detenidos se les vinculó con la empresa Más Preparación S.A de C.V, la cual ofrecía un supuesto curso intensivo para el examen de ingreso. Esta continuó promocionándose incluso después de que se detectara el fraude, asistiendo al Palacio de los Deportes, donde se llevó a cabo el examen de control presencial.

El 24 de noviembre se informó sobre la detención de Helen ‘N’. La acusan de responder exámenes en lugar de los aspirantes y almacenar fotografías de los reactivos durante mayo y junio de 2026 utilizando equipo perteneciente a Más Preparación.

La presunta culpable fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

No se ha detallado cuánto dinero generaron los presuntos culpables a través de esta operación ni la cantidad de personas que accedieron al servicio.