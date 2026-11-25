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El PAN en el Senado exigió la extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” a Estados Unidos pues advirtió un conflicto de interés con Morena toda vez que ese capo es señalado como el que financió la campaña de Rubén Rocha Mocha a la gubernatura de Sinaloa en el 2021.

“Recordemos que Jocelyn Hernández, que fue delegada del Bienestar de Morena, subrayo de Morena, en el Estado de Sinaloa, está grabada (…) dice que era justamente el Chapo Isidro y su facción quienes entregaban dinero a Rubén Rocha Moya, al narco gobernador de Sinaloa, también de Morena”, acusó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Por ello insistió en que sea concedida la extradición a Estados Unidos del Chapo Isidro pues “es muy importante que ahora que este capo fue capturado, diga toda la verdad”.

“Eso difícilmente va a poder ocurrir en México, justamente porque Morena está en medio de estas entregas de recursos, el narco gobernador de Sinaloa, que fue beneficiario de ese dinero es de Morena”, acusó

Ello luego de que la Fiscal, Ernestina Godoy aseveró inicialmente que el Chapo Isidro, enfrentaría primero la justicia en territorio mexicano y no sería extraditado de manera inmediata.

Sin embargo, horas después, en un comunicado, la FGR aclaró que la viabilidad de la extradición se definirá conforme a los canales diplomáticos y las formalidades del tratado bilateral vigente.

La petición de extradición contra el Chapo Isidro, proviene de la Corte Federal para el Distrito de Columbia por delitos equivalentes en México a asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Entrevistado en el Senado, Anaya reconoció a las fuerzas federales por capturar a este capo del narcotráfico, pero insistió en que es indispensable que se le extradite a los Estados Unidos, “porque estamos ante un problema de conflicto de interés”.

Anaya reconoció que hay otros casos en los pueden ser juzgados en México pero no es la situación del Chapo Isidro.

“Aquí no es solamente por el riesgo de fuga, es porque hay un clarísimo conflicto de interés en donde Morena está en el centro de las acusaciones y, por lo tanto, lo más conveniente para todos es que se le extradite y que diga toda la verdad, caiga quien caiga”, aseveró

Anaya celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya dejado abierta la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a “El Chapo Isidro”. Vemos que hay apertura y estamos convencidos, es lo mejor.