Compensación Telcel ofrecerá datos móviles a los usuarios afectados tras la falla masiva del 20 de noviembre. (Cuartoscuro)

La empresa de telecomunicaciones Telcel informó que compensará a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción de servicio registrada el pasado 20 de noviembre de 2026 en distintas zonas del centro del país.

La bonificación será automática y no requerirá que los clientes realicen ningún trámite.

La medida aplica para usuarios de prepago y pospago que experimentaron afectaciones derivadas de una falla ocurrida durante trabajos de ampliación de capacidad de la red.

¿Por qué Telcel dará una bonificación a sus usuarios?

De acuerdo con la compañía, la falla ocurrió mientras se realizaban labores para incrementar la capacidad de su infraestructura de telecomunicaciones. El incidente impactó el servicio de algunos clientes en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo.

Tras identificar el origen del problema, Telcel señaló que el servicio fue restablecido de manera gradual y anunció una compensación para los usuarios afectados.

¿Qué bonificación dará Telcel?

La empresa informó que la compensación dependerá del tipo de plan contratado.

Los usuarios de prepago recibirán 300 MB adicionales de navegación. La bonificación será depositada automáticamente en los próximos días y cada cliente recibirá un mensaje de texto (SMS) cuando los datos hayan sido abonados.

En el caso de los clientes de pospago, la compensación consistirá en 500 MB adicionales, los cuales aparecerán reflejados en su estado de cuenta durante los siguientes ciclos de facturación.

¿Es necesario hacer algún trámite para recibir los datos?

Telcel indicó que la bonificación será aplicada de manera automática a los usuarios afectados por la interrupción del servicio.

La empresa precisó que los datos adicionales tendrán una vigencia de 30 días naturales, por lo que podrán utilizarse dentro de ese periodo sin necesidad de realizar registros, llamadas al centro de atención o solicitudes mediante la aplicación.

¿Quiénes recibirán la compensación?

La bonificación está dirigida únicamente a los usuarios que resultaron afectados por la falla registrada durante los trabajos de ampliación de la red.

Si un cliente cumple con esa condición, la compensación será aplicada de forma automática conforme al tipo de servicio contratado, ya sea prepago o pospago.

¿Qué dijo Telcel sobre la falla?

En un comunicado, la empresa ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados a sus clientes y agradeció la confianza de los usuarios.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en la ampliación y modernización de su infraestructura para fortalecer la calidad y capacidad de su red de telecomunicaciones.