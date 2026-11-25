Donald Trump

El Gobierno de Donald Trump anunció una nueva propuesta de aranceles para 14 economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea, con aumentos de hasta 20 por ciento a determinadas importaciones. México y Noruega quedaron excluidos temporalmente de esta medida, aunque sus investigaciones comerciales continúan abiertas.

El anuncio fue realizado por el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, como parte de las revisiones amparadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual Washington busca responder a prácticas que considera injustas y que, desde su perspectiva, afectan la competencia y el equilibrio de su intercambio comercial.

Aranceles para China de hasta 40%

Uno de los principales objetivos de la propuesta es China. Algunas de sus importaciones podrían recibir un gravamen adicional de hasta 20 por ciento, con lo que determinados productos alcanzarían aumentos arancelarios de hasta 40 por ciento.

Greer explicó que la medida busca atender lo que Estados Unidos considera un exceso de capacidad de producción en la industria china, situación que, según su postura, permite colocar mercancías a precios más bajos y presiona a los competidores estadounidenses.

El funcionario también advirtió que los gravámenes contra productos chinos podrían llegar al 40 por ciento si no avanzan los compromisos vinculados con la tregua comercial acordada el verano pasado entre Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping.

Economías afectadas

Además de China, la propuesta incluye a economías aliadas y socios comerciales de Estados Unidos, como la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur. La lista completa contempla también a Bangladés, Camboya, Indonesia, Malasia, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

La administración estadounidense justifica la revisión por lo que identifica como una capacidad de producción superior a la demanda en esas economías, que considera perjudicial para la industria y los empleos de su país.

Greer señaló que los posibles aumentos también guardan relación con los acuerdos comerciales bilaterales establecidos con algunos de esos socios, entre ellos los límites arancelarios de 15 por ciento pactados con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

No obstante, aclaró que en la mayoría de los casos los incrementos terminarían siendo de unos cuantos puntos porcentuales y no alcanzarían el máximo anunciado.

México sigue bajo revisión

Aunque México no fue incluido en esta primera lista de economías sujetas a los nuevos gravámenes, el USTR mantiene abierta la revisión de las investigaciones comerciales relacionadas con el país bajo la Sección 301. Por ello, Greer no descartó que posteriormente puedan plantearse aranceles específicos a productos mexicanos.

La investigación comenzó con 16 economías y, con la exclusión temporal de México y Noruega, los nuevos gravámenes se concentrarían en las otras 14. El trato diferenciado para territorio mexicano estaría relacionado con los compromisos de la relación comercial de América del Norte, aunque esto no significa que haya concluido el análisis estadounidense.

Hasta el momento no se ha establecido una fecha para terminar la revisión de México y Noruega, ni existe una confirmación sobre si ambos países enfrentarán medidas posteriores o cuál sería su alcance.

Proceso legal de los aranceles

Los nuevos impuestos no entrarían en vigor de manera inmediata. Antes, el Gobierno estadounidense debe completar distintos procedimientos previstos en la legislación, entre ellos audiencias y consultas públicas.

De acuerdo con Greer, estos pasos podrían concluir durante los próximos dos meses, periodo en el que se definirían los alcances de las medidas y los aumentos que finalmente se aplicarían a las importaciones de las economías investigadas.