Brote de varicela Tras múltiples contagios, se suspendieron clases presenciales en el CCH Azcapotzalco. (Cuartoscuro)

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco informó la suspensión de clases presenciales como medida preventiva tras detectarse un brote de varicela entre integrantes de su comunidad escolar.

La decisión fue comunicada por la dirección del plantel mediante un aviso oficial difundido en sus redes sociales y en los canales institucionales de comunicación con los estudiantes.

¿Por qué suspendieron las clases en el CCH Azcapotzalco?

De acuerdo con el comunicado, la suspensión de actividades presenciales fue determinada tras la detección de un brote de varicela y responde a una recomendación emitida por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La dirección del plantel explicó que la medida busca reducir el riesgo de nuevos contagios y facilitar la evaluación de las condiciones sanitarias dentro de las instalaciones.

CCH Azcapotzalco Esta noche, autoridades del CCH plantel Azcapotzalco informaron de la suspensión de clases, lo que resta de la prensente semana, a partir de mañana miércoles 25 de noviembre, por un brote de varicela

¿Cuándo regresan las clases presenciales?

Las autoridades informaron que las clases presenciales permanecerán suspendidas durante los próximos tres días hábiles en ambos turnos.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, el regreso a las actividades presenciales está previsto para el lunes 30 de noviembre.

Mientras tanto, los estudiantes continuarán recibiendo información y actividades académicas mediante Microsoft Teams, plataforma utilizada por el plantel para la comunicación entre alumnos y docentes.

¿Por qué la varicela requiere vigilancia en una escuela?

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster. De acuerdo con información de autoridades sanitarias, su periodo de incubación suele ser de 10 a 21 días, por lo que una persona puede haber adquirido la infección y desarrollar síntomas varias semanas después del contacto con el virus.

Por ello, la vigilancia epidemiológica en planteles escolares resulta fundamental para identificar oportunamente nuevos casos y aplicar medidas de prevención que limiten la propagación del contagio.

¿Qué medidas tomará el CCH Azcapotzalco?

La dirección del plantel informó que durante la suspensión de actividades presenciales se realizarán acciones para evaluar las condiciones sanitarias, fortalecer la vigilancia epidemiológica e identificar posibles nuevos casos de varicela.

Asimismo, pidió a la comunidad estudiantil mantenerse atenta a los canales oficiales del CCH Azcapotzalco, donde se publicarán las actualizaciones sobre el desarrollo de la situación y cualquier cambio relacionado con el regreso a las aulas.