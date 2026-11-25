Violencia física Un estudio de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco determinó que hubo abuso de sustancias en el 42% de las agresiones contra mujeres registradas.

“El pánico me paralizaba… siempre que él bebía, él bebía cada ocho días, llegaba a golpearme. Aunque estuviera embarazada, como estuviera, me arrastraba en frente de mi familia, en frente de los maestros, de la escuela de mis hijos…”, relata Aracely , una mujer sobreviviente de violencia

En 4 de cada 10 episodios de violencia física contra mujeres en México, la persona agresora estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Así lo muestra un análisis de la ENCODAT 2025 publicado en la revista Salud Pública de México, que la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) retomó en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para pedir que la regulación del alcohol forme parte de las políticas de prevención de la violencia de género.

El estudio elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, encontró que 13.9% de las mujeres de entre 12 y 65 años vivió algún tipo de violencia interpersonal durante el último año.

En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se advierte que en los casos de violencia sexual, la persona agresora había consumido alcohol u otras sustancias en 40% de los episodios; en la violencia psicológica, en 25.6%.

La misma investigación identificó que, entre las mujeres que reportaron violencia física, en 42.4% de los episodios la persona agresora se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

En los casos de violencia sexual, la proporción llegó a 40%, en la violencia psicológica fue de 25.6%.

“Erradicar la violencia contra las mujeres exige mucho más que reaccionar cuando ocurre: requiere transformar las condiciones sociales, familiares y comunitarias que la reproducen.”, advierte Norma Morales, psicóloga clínica y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA)

Recalcó que no se puede seguir colocando sobre las mujeres la responsabilidad de protegerse pues prevenir, atender y erradicar la violencia es una responsabilidad compartida y una obligación de toda la sociedad.

Por su parte, el vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) , Alonso Robledo aseveró que el alcohol nunca debe ser una excusa para ejercer violencia contra nadie pero menos contra la mujer ni tampoco una razón para minimizarla.

En ese sentido consideró que subir los impuestos al alcohol es la medida más costo-efectiva que tiene el Estado para reducir el consumo, y lo recaudado puede financiar servicios de atención a mujeres que viven violencia.