homicidios de mujeres en México (Graciela López Herrera)

En México se contabilizaron 3 mil 338 defunciones de mujeres por homicidio durante 2025, de las cuales 61 por ciento fueron cometidas con armas de fuego, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

La cifra representó una reducción frente a los 3 mil 739 casos registrados en 2024 y los 4 mil 002 de 2021, año en que se alcanzó el nivel más alto desde al menos 2017. De acuerdo con las estadísticas del organismo, la tendencia comenzó a descender a partir de 2022, hasta llegar al registro del año pasado.

Según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), la tasa nacional fue de 4.9 homicidios por cada 100 mil mujeres. El Inegi precisó que estos datos corresponden a muertes clasificadas como homicidio y no necesariamente a hechos que hayan sido tipificados legalmente como feminicidio.

Tasa más alta de homicidios

La incidencia presentó diferencias entre las entidades del país. Colima encabezó los registros durante 2025, con una tasa de 27.4 homicidios por cada 100 mil mujeres, muy por encima del promedio nacional de 4.9.

En contraste, Coahuila reportó el indicador más bajo, con 0.6 casos por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con los datos del organismo.

Principal medio utilizado

El Inegi identificó que las armas de fuego fueron el medio más utilizado para cometer homicidios contra mujeres durante 2025, al concentrar 61 por ciento de las defunciones. Esta proporción fue mayor entre las mujeres de 30 a 44 años, con 65 por ciento, y en el grupo de 15 a 29 años, con 64 por ciento.

Entre las niñas de cero a 14 años, los disparos representaron 47.1 por ciento de los homicidios. El organismo también encontró diferencias en los medios utilizados según la edad: entre las mujeres de 60 años y más, los objetos cortantes ocuparon el segundo lugar, con 18.8 por ciento de los casos.

En el grupo de niñas de hasta 14 años, después de las armas de fuego destacó el ahorcamiento, que concentró 15.1 por ciento de las defunciones.

Homicidios en avendidas públicas

Respecto al sitio donde ocurrieron las lesiones que provocaron la muerte, 36.6 por ciento de los homicidios de mujeres se registró en la vía pública, mientras que 23.3 por ciento ocurrió dentro de una vivienda.

Aunque los registros de 2025 muestran una disminución frente a años anteriores, las cifras mantienen la presencia de homicidios de mujeres en distintos grupos de edad y espacios, con las armas de fuego como el principal medio utilizado.