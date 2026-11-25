Mario Delgado Mario Delgado, titular de la SEP firma el Decreto en el arranque de “16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional” en el CETIS 9 “Josefa Ortiz de Domínguez” y un decreto por el que se instruye la aplicación del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro en el Bachillerato Nacional

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, firmó el Decreto (Oficio Circular) por el que se instruye la aplicación del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro en el Bachillerato Nacional.

Ante estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 9 “Josefa Ortiz de Domínguez”, Delgado Carrillo aseveró que dicha iniciativa “busca erradicar el sentido de pertenencia hacia la mujer, porque: las mujeres no le pueden pertenecer a otros. Esa idea, un tanto machista, forma parte de los estereotipos arraigados en nuestra sociedad y constituye la raíz de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres”.

“A partir de hoy, en todo el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes podrán decidir sobre su uniforme neutro. Tendrán la libertad de hacerlo sin atender ni apegarse a ningún tipo de prejuicio o regla que se haya heredado durante muchos años. De eso se trata esta instrucción”, asimismo, anunció que por instrucción presidencial se otorga la Beca Universal Benito Juárez a todos los estudiantes del Bachillerato Nacional.

Delgado Carrillo indicó que este día da inicio una jornada de “16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional” en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que concluirá el próximo 10 de diciembre en todos los subsistemas del Bachillerato Nacional, y lo que se busca es identificar las ideas arraigadas, costumbres, prejuicios y estereotipos construidos durante muchos años bajo una visión machista, a fin de erradicarlos y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Con la arenga “Con falda o con pantalón yo puedo estar en el salón”, cerca de 500 alumnas y alumnos, junto con el secretario de Educación, refrendaron que el Decreto firmado establece que, en todas las preparatorias del país y en el Bachillerato Nacional, la elección del uniforme neutro corresponde a cada estudiante.

Puntualizó que el uniforme también representa el sentido de pertenencia a una institución, así como identidad y seguridad, pero debe garantizar que las y los jóvenes tengan la libertad de elegir, se sientan cómodos y decidan cómo quieren vestir.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó la presencia de y los titulares de los distintos subsistemas de Educación Media Superior del país en el arranque de estas jornadas.

Resaltó que los y los jóvenes atraviesan una etapa fundamental de sus vidas, en la que construyen su personalidad e identidad, por lo que las escuelas deben ser espacios donde puedan ejercer su libertad y desarrollar la confianza para decidir quiénes quieren ser, sin prejuicios, en las aulas, los patios y todos los centros escolares.

Además, informó que, junto con las estrategias El ABC de las Emociones y de orientación sobre el uso de dispositivos móviles, así como las jornadas de lectura, la entrega de libros y las actividades de cine y cultura, estos temas se abordan de manera integral. Subrayó que la educación cívica y la libertad son principios de un país de derechos, en el que las y los estudiantes de bachillerato deben participar activamente en las decisiones y en la construcción de las reglas de sus escuelas.

El director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Homero Meneses Hernández, aseguró que es necesario impulsar procesos de reflexión y maduración en torno a la posibilidad de que cada persona se identifique con el uniforme que elija. Destacó que se trata de una labor cotidiana e histórica y afirmó que no se debe descansar hasta alcanzar la igualdad sustantiva en México y, por qué no, en todo el mundo.