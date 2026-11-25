Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer En 2025, México registró 721 víctimas de feminicidio, y 621 entre enero y octubre de este año (EFE)

En dos décadas, los feminicidios en México aumentaron un 44.3 % y las armas de fuego pasaron a estar presentes en el 62.1 % de los homicidios de mujeres, casi el doble de la proporción registrada en 2006 (31.6 %), según alertó este miércoles la ONG Data Cívica.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización publicó el reporte ‘Lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres’, con datos actualizados sobre el cambio de patrón de los feminicidios en México, agravado en los últimos años por el flujo masivo e ininterrumpido de armas al país procedentes de Estados Unidos.

«Ha cambiado la forma en la que matan a las mujeres»

Data Cívica tomó como punto de partida el inicio de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, iniciada en diciembre de 2006 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), y analizó cómo, durante estas dos décadas, «la violencia contra las mujeres ha pasado a ocupar un lugar central, pues no es un fenómeno aislado —recalca— ni una consecuencia secundaria de la violencia criminal, sino que atraviesa tanto los hogares como la vida pública».

El informe subraya que la guerra persistente durante este periodo «ha tenido impacto en la forma en que matan a las mujeres». En este sentido, las armas de fuego son ahora el mecanismo de agresión más utilizado, al aparecer en el 62.1 % de los homicidios de mujeres en 2025, casi el doble de lo que representaban en 2006 (31.6 %).

«Hoy intervienen en casi dos de cada tres asesinatos de mujeres», denunció el reporte.

Las mujeres mueren en casa; los hombres, fuera

Data Cívica señaló que otra característica de esta violencia letal contra las mujeres se observa en el lugar donde son asesinadas. En 2025, cerca de 24 de cada 100 mujeres fueron asesinadas en una vivienda, frente a 11 de cada 100 hombres. «Una diferencia que ha persistido durante casi dos décadas», expuso.

En cuanto a la violencia sexual, el reporte detalló que «esta se ensañó con las mujeres y más con las mujeres jóvenes».

En 2025, el 2.05 % de las mujeres adultas reportó alguna de las agresiones sexuales contempladas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, frente al 0.26 % de los hombres.

Las mujeres jóvenes fueron quienes reportaron estas agresiones con mayor frecuencia: el 5.3 % de las mujeres de 18 a 24 años declaró haber vivido alguna agresión sexual durante 2025, año en el que el 42.4 % de los incidentes de violencia sexual contra mujeres adultas se registró en la calle y el 25.6 % en el transporte público.

«En conjunto, casi siete de cada diez hechos de violencia sexual ocurrieron en estos espacios», indicó la ONG.

Por otra parte, en 2026, los registros preliminares reportaron que las niñas y mujeres representaron el 92.1 % de los egresos hospitalarios relacionados con agresiones sexuales. De estos, el 56.2 % correspondió a menores de 18 años.

621 muertas y 1,384 desaparecidas en lo que va de 2026

En 2025, México registró 721 víctimas de feminicidio, y 621 entre enero y octubre de este año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En cuanto a la desaparición de mujeres y niñas, los casos registrados entre 2023 y 2025 aumentaron un 8.9 %, al pasar de 12,496 a 13,610.

Solo entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se registró la desaparición de 7,216 niñas y mujeres. Al corte de la consulta, 1,384 continuaban desaparecidas o no localizadas.

Un continente marcado por la violencia armada

La comparación entre los homicidios de mujeres en México y Estados Unidos revela una coincidencia significativa. Según el Violence Policy Center, el 63.9 % de las mujeres víctimas de homicidio en EU fueron asesinadas con armas de fuego en 2024. En México, la proporción alcanzó el 62.1 % en 2025, según Data Cívica.

El fenómeno presenta, además, importantes diferencias dentro de la propia sociedad estadounidense. Entre las mujeres negras víctimas de homicidio, el porcentaje de asesinatos cometidos con armas de fuego alcanzó el 74.2 % en 2024, frente al 58.2 % entre las mujeres blancas.

En el caso de Brasil, el Instituto Sou da Paz revela que el 47 % de los homicidios de mujeres registrados en 2024 se cometió con armas de fuego. La proporción es 15.1 puntos porcentuales inferior a la mexicana y 16.9 puntos menor que la estadounidense.

La ONG brasileña destacó la elevada letalidad de estas armas: apenas el 1.3 % de las agresiones contra mujeres cometidas con armas de fuego no terminó en muerte, según su investigación.

Las armas blancas predominan en Europa

El contraste entre América y Europa es especialmente llamativo. En España, las armas de fuego estuvieron presentes en solo 9 de los 47 homicidios analizados por violencia de género en 2024, lo que representa el 19.1 %. Esta cifra es similar a la de Suiza (19 %) y considerablemente superior a la de Austria, donde solo el 10 % de los feminicidios se cometió con armas de fuego.

Suecia es una excepción dentro del panorama europeo, con un 40 %, una proporción que se acerca a la de Brasil.