feria del empleo en Sinaloa Gobierno del estado de Sinaloa ofertará unas 500 vacantes en la última Feria de Empleo del año, evento en el que se contará con la participación de 33 empresas y siete instituciones. La entidad cierra el año con la realización de 15 Ferias de Empleo durante el presente año, cifra que representa un incremento del 25% en comparación con el año pasado

Con una oferta laboral de 496 empleos, la participación de 33 empresas y salarios de hasta 25 mil 422 pesos, el Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Economía y el Servicio Nacional de Empleo en Sinaloa, realizará este viernes 27, la última Feria de Empleo de 2026.

Como parte de la política de cercanía y bienestar que impulsa la gobernadora Graciela Domínguez Nava, el secretario de Economía, Diego Aguerrebere, trabaja para acercar oportunidades laborales a la población sinaloense y facilitar la vinculación entre las personas que buscan un empleo formal y las empresas que requieren talento.

La directora del Servicio Nacional de Empleo en la entidad, Abril Estefanía Vega Araiza, informó que entre las oportunidades laborales destacan cinco plazas para gerentes de tienda con salarios de 25,422 pesos; una vacante para contador en entrenamiento con un sueldo de 25 mil pesos; una plaza para supervisor con perfil de ingeniería industrial, con un salario de 23,900 pesos, y cinco vacantes para diseñadores senior con salarios de 23 mil 759 pesos.

También se ofertarán plazas para perfiles de ingeniería civil, arquitectura, contabilidad, logística y electromecánica, además de 50 vacantes para supervisores electorales con salarios de 20 mil pesos y 99 empleos para asistentes electorales con remuneraciones de 18,500 pesos.

Acompañada de la subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro y de la secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Tostado Noriega, Vega Araiza enfatizó que entre las empresas y organismos participantes estarán: Casa Ley, Bachoco, Coppel, Difarmer, Cimaco, Megacable, Restaurantes Panamá, Grupo Bours Mazda, Laboratorios Delia Barraza y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

Además de la oferta laboral, la jornada contará con siete módulos informativos de CEPAVIF, CECATI, FONACOT, Registro Civil, Jóvenes Construyendo el Futuro, Financiera para el Bienestar y VALPAR, que brindarán información y orientación sobre sus respectivos programas y servicios.

Con ello, Sinaloa cierra el año con 15 ferias del empleo, cifra que representa un incremento del 25% respecto al año anterior, cuando se realizaron 12 jornadas de vinculación laboral.

Enfatizó que dichas ferias del empleo acercarán en un mismo espacio a empresas y personas buscadoras de empleo, facilitar los procesos de reclutamiento y brindar a las y los sinaloenses la oportunidad de conocer distintas alternativas laborales de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y experiencia.

En este contexto resaltó que gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, las instituciones y el sector empresarial, se fortalecen los mecanismos de vinculación laboral, reconociendo que acceder a un empleo formal representa para las personas y sus familias una oportunidad de mejorar sus ingresos, contar con mayor estabilidad y construir mejores condiciones de vida.

La Feria de Empleo se realizará este viernes 27, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Polideportivo Juan S. Millán, en avenida Álvaro Obregón, sin número, colonia Centro, en Culiacán.