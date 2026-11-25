Pensión ISSSTE diciembre 2026: fecha del último pago del año a jubilados El ISSSTE realizará su último depósito del año este viernes 27 de noviembre a las personas jubiladas y pensionadas (Pexels)

Antes de acabar noviembre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) depositará el último pago de 2026 a las personas pensionadas y jubiladas.

Además, se aplicará el pago correspondiente a la segunda parte del aguinaldo. Aquí te explicamos los detalles.

Pensión ISSSTE: ¿Cuándo cae el último de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, el pago correspondiente al mes de diciembre se aplicará este viernes 27 de noviembre.

Ese mismo día, se realizará el pago de la segunda parte del aguinaldo a la cuenta bancaria que la persona beneficiaria tiene registrada en los depósitos mensuales. Finalizando así el calendario de pensiones de 2026.

¿Cuántos días de aguinaldo se depositarán este 27 de noviembre?

Además del pago de diciembre, las personas jubiladas y pensionados del ISSSTE recibirán la parte restante del aguinaldo de 2026, es decir, los 20 días faltantes.

La cantidad total de aguinaldo se obtiene dividiendo el monto mensual de la pensión entre 30, que son los días que tiene el mes, y multiplicándolo por 40, días de aguinaldo establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). Posteriormente, hay que dividir el resultado en dos, ya que este pago se aplica en dos exhibiciones.

¿Ya hay calendario de pago para las personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE de 2027?

Actualmente, el ISSSTE no ha publicado el calendario oficial de pagos de para el próximo año; no obstante, siguiendo el formato que maneja el Instituto, se espera que las mensualidades sean depositas en los últimos días hábiles del mes anterior.

A excepción de enero, donde se deposita los primeros días hábiles del mes. El primer pago de 2027 podría llegar el lunes 5 de enero.

¿Quiénes son las personas que reciben la pensión del ISSSTE?

La pensión del ISSSTE, es entregada a la trabajadora o trabajador que cumpla con los requisitos de edad, cotización o invalidez, y en caso de fallecimiento, a sus beneficiarios legales.

Cada uno depende el régimen en el que la persona cotice, ya sea Décimo Transitorio o Cuentas Individuales, y el tipo de pensión que tenga.