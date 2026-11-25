¿Nieve en la CDMX? Se prevén bajas temperaturas para este fin de semana en la capital del país. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México podría registrar caída de nieve o aguanieve en sus zonas montañosas durante los próximos días debido al ingreso de aire muy frío asociado al Frente Frío número 8 y a la formación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema frontal mantiene ambiente frío sobre el centro del país y, a partir del jueves, la aproximación de una vaguada polar favorecerá un descenso adicional de las temperaturas.

Según la CONAGUA, durante las primeras horas del viernes se desarrollará la primera tormenta invernal de la temporada, fenómeno que incrementará la probabilidad de lluvias, fuertes rachas de viento y precipitación invernal en regiones montañosas del centro de México.

¿Cuándo podría nevar en la CDMX?

El SMN prevé que la noche del viernes 27 de noviembre y la madrugada del sábado sean los periodos con mayor probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en zonas ubicadas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del maren la Ciudad de México.

Las condiciones estarán asociadas al ingreso de aire frío, humedad y lluvias, factores que podrían permitir la formación de precipitación invernal únicamente en los puntos de mayor altitud.

¿En qué lugares de la CDMX podría caer nieve o aguanieve?

Las mayores probabilidades se concentran en las zonas altas del sur y poniente de la capital, entre ellas:

Ajusco

Parres El Guarda

Topilejo

Milpa Alta

Sierra de las Cruces

Áreas elevadas de las alcaldías Tlalpan y Cuajimalpa

En el resto de la ciudad se espera un ambiente frío, lluvias y rachas de viento, pero no se prevé caída de nieve en las zonas urbanas de menor altitud.

¿Cuándo entra el Frente Frío?

El Frente Frío número 8 ya afecta al territorio nacional y continuará generando bajas temperaturas en el centro del país durante esta semana. Sin embargo, el cambio más importante en las condiciones meteorológicas llegará entre el jueves y el viernes, cuando una vaguada polar origine la primera tormenta invernal de la temporada.

Según el SMN, este sistema provocará:

Descenso marcado de temperatura.

Lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Rachas de viento de hasta 60 km/h.

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro del país, incluida la capital.

¿Qué temperatura se espera en la Ciudad de México?

El pronóstico regional indica que en la capital persistirá un ambiente frío por las mañanas y noches, mientras que en las zonas serranas podrían registrarse temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores, con condiciones para heladas durante la madrugada del sábado.

También se prevén lluvias y chubascos durante el paso del sistema invernal.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la probabilidad de nieve depende de la evolución de la temperatura, la humedad y la intensidad de las precipitaciones.