Pensión IMSS diciembre 2026 ¿Cuándo depositan el último pago del año a jubilados? (Pexels)

El año ya se está acabando y con ello llegan los últimos pagos del 2026, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindará a sus pensionados el depósito correspondiente al mes de diciembre, para que realicen sus compras navideñas.

Este pago sería el último que corresponde a este año, por lo que los pensionados no recibirán más dinero hasta enero. Conoce cuál es la fecha del depósito y cuándo serían los pagos en el 2027.

¿Cuándo depositan el último pago del año a los jubilados del IMSS?

De acuerdo al calendario que publica cada año el IMSS, el último pago del 2026 se realizará el martes 1 de diciembre. Es necesario recordar que los pagos se depositan solo en días hábiles, por lo que no hay una fecha establecida para todos los meses.

Asimismo, el IMSS ha declarado que el pago que se hará este martes 1 de diciembre será el mismo monto que corresponde a la resolución que obtuvo cada pensionado. Por otro lado, en este pago no se contempla el pago del aguinaldo, ya que este se realizó en una sola exhibición el pasado 2 de noviembre.

¿Ya se sabe cuál es el calendario de pago de la pensión del IMSS 2027?

Hasta este momento, el IMSS no ha publicado el calendario oficial de pagos para los pensionados en el 2027; sin embargo, por cómo se han hecho en ocasiones anteriores, se espera que se realicen durante los primeros días de cada mes, siempre y cuando caigan en días hábiles.

¿Quiénes pueden recibir pensión del IMSS?

La pensión es un pago que se realiza al momento en el que las personas se retiran del ámbito laboral. Corresponden según las aportaciones que hizo el trabajador o de acuerdo a la modalidad en la que se encuentre la persona pensionada.

De acuerdo a lo publicado por el IMSS, las pensiones se dividen en tres grupos, los cuales son los siguientes: