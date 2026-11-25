Este manual ofrece consejos esenciales durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) elaboraron el Manual de Preparación ante Emergencias, se trata de una guía que reúne recomendaciones para que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de una situación de desastre.

El documento busca fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta de las personas, familias y organizaciones ante fenómenos naturales y riesgos antropogénicos, como sismos, ciclones tropicales, inundaciones, erupciones volcánicas y pandemias.

Entre sus principales recomendaciones, el manual destaca la importancia de contar con recursos básicos para enfrentar las primeras 72 horas posteriores a un desastre, consideradas un periodo crítico. Para ello, plantea disponer de agua, alimentos, lámparas y un botiquín con medicamentos básicos.

Asimismo, incluye orientaciones para preparar una mochila de emergencia que permita atender las necesidades esenciales en caso de evacuación o interrupción de los servicios básicos; la recomendación es que cada integrante de la familia tenga una propia, adaptada a su edad, estado de salud y necesidades particulares.

La guía también subraya la necesidad de establecer un plan familiar de protección, que todos sus integrantes conozcan y practiquen, además de actualizarlo periódicamente para saber cómo actuar ante una contingencia.

De acuerdo con ambas instituciones, la preparación y la organización anticipada son fundamentales para reducir riesgos y daños, así como proteger la vida y la integridad de la población.

El Manual de Preparación ante Emergencias puede consultarse en el portal del Gobierno de México, en la sección del Cenapred.