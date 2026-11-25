Casas de apuestas en línea La ludopatía, publicidad invasiva, lavado de dinero y amaño de eventos deportivos son algunas de las polémicas que giran en torno a los casinos en línea tanto en México como en diferentes partes del mundo.

Esta semana, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las casas de apuestas y su publicad, comenzaron a generar polémica y preocupación entre la comunidad de entusiastas del ‘parlay’ y el azar ante la posibilidad de que este tipo de plataformas sean cerradas de forma definitiva. Sin embargo, aunque la titular del poder ejecutivo de nuestro país no habló explícitamente de una cancelación absoluta, sí existen antecedentes de naciones que han tomado estas medidas para controlar casos de ludopatía y lavado de dinero.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la regulación de casas de apuestas?

Durante su conferencia matutina del 24 de noviembre, Sheinbaum explicó que revisará con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una propuesta legislativa que ya fue elaborada, pero que todavía no se ha enviado al Congreso de la Unión. El objetivo es actualizar la legislación mexicana para contemplar expresamente las apuestas por internet y los casinos digitales.

La presidenta señaló que la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada originalmente en 1947, no consideró las modalidades electrónicas que actualmente permiten realizar apuestas desde teléfonos celulares y computadoras. Por ello, consideró necesario establecer reglas tanto para el funcionamiento de estas plataformas como para la publicidad que difunden, particularmente en televisión.

Uno de los motivos de esta preocupación es la exposición de niñas, niños y adolescentes a los anuncios de apuestas. Sheinbaum recordó que durante las transmisiones del Mundial de Futbol de 2026 observó una importante presencia de publicidad de casinos digitales.

También advirtió que el crecimiento de las apuestas puede provocar ludopatía, una conducta de juego compulsivo que puede convertirse en un problema de salud y generar consecuencias económicas para las familias.

La mandataria explicó que una persona puede comenzar con apuestas pequeñas y continuar jugando para intentar recuperar el dinero perdido, hasta comprometer sus recursos económicos. Por esta razón, planteó que el asunto debe atenderse desde una perspectiva de salud pública y protección de los consumidores.

¿Qué países han prohibido las casas de apuestas en línea?

México no sería el primer país en establecer restricciones estrictas a los juegos de azar digitales. En distintas regiones existen gobiernos que han prohibido estas actividades, ya sea mediante leyes que penalizan el juego, el bloqueo de páginas web o restricciones a las empresas que ofrecen estos servicios.

Entre los ejemplos que cuentan con disposiciones oficiales se encuentran:

China

Mantiene una prohibición general de las actividades de juego no autorizadas. El artículo 303 de su Código Penal contempla sanciones para quienes organizan juegos de azar con fines de lucro y para quienes operan casinos ilegales. También se persigue la organización de apuestas transfronterizas por internet y la prestación de servicios a sitios de apuestas ilegales.

Indonesia

Prohíbe los juegos de azar, incluidos los realizados por internet. Su legislación contempla sanciones para quienes distribuyan o faciliten contenidos relacionados con apuestas ilegales. La Ley número 1 de 2024 sobre información y transacciones electrónicas establece penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 10 mil millones de rupias para determinadas conductas relacionadas con la distribución de contenidos de apuestas. El Gobierno también tiene facultades para bloquear estas páginas.

Qatar

Su Código Penal, particularmente los artículos 274, 275 y 276, define y sanciona los juegos de azar, así como la operación de establecimientos destinados a estas actividades. Estas disposiciones constituyen la base de las restricciones al juego, aunque no deben confundirse con una regulación específica de casinos digitales

¿Qué sucede en Brasil con las casas de apuestas?

Otro caso particular sobre este tema es Brasil, país al que Sheinbaum hizo referencia al hablar de las restricciones a la publicidad de apuestas.

Sin embargo, hay una diferencia importante: las medidas brasileñas sobre publicidad no deben interpretarse automáticamente como una prohibición total de los casinos en línea. Brasil ha desarrollado un sistema de regulación de apuestas de cuota fija, que contempla requisitos para las empresas autorizadas y restricciones publicitarias.

Por ello, su experiencia puede servir como referencia para México, particularmente en materia de publicidad y protección de menores, pero no significa que ambos gobiernos estén planteando exactamente la misma política.

¿México prohibirá las casas de apuestas en línea?

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no anunció una prohibición total de las casas de apuestas ni de los casinos en línea en México. Lo que planteó fue revisar una iniciativa para regular su operación y establecer controles sobre sus anuncios.

Esto significa que todavía no existe una reforma aprobada ni una fecha para su entrada en vigor. La propuesta debe revisarse dentro del Gobierno federal y, en caso de convertirse en una iniciativa formal, tendría que seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

Actualmente, la Secretaría de Gobernación, mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, es la autoridad encargada de regular y supervisar las actividades relacionadas con los juegos y sorteos. La dependencia publica información sobre los permisos vigentes y las páginas de apuestas autorizadas. Entre las disposiciones actuales también se encuentran obligaciones para la publicidad, como informar sobre la prohibición de participación de menores de edad.