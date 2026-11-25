Naranjas

Con la llegada de la temporada invernal, la naranja se convierte en una de las frutas más buscadas por su contenido de vitamina C, su versatilidad y su disponibilidad en los mercados mexicanos.

Para orientar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios mínimos, máximos y promedio de este cítrico, a partir de un levantamiento realizado del 17 al 20 de noviembre en establecimientos de distintas entidades del país.

De acuerdo con el monitoreo, el precio promedio nacional de la naranja Valencia fue de 31.41 pesos por kilogramo. Sin embargo, quienes buscan opciones más económicas pueden encontrarla desde 20 pesos en la Central de Abasto de León, Guanajuato; en 22.90 pesos en una tienda Ley de La Paz, Baja California Sur, y en 25 pesos en Bodega Aurrera, en Chihuahua, Chihuahua.

En el extremo contrario, los precios más altos para esta variedad llegaron a 40 pesos por kilo en el Mercado Garmendia, en Culiacán, Sinaloa, y en el Mercado Arroyo de la Plata, en Zacatecas, Zacatecas. También se reportaron costos de 39.90 pesos en una tienda Ley de Hermosillo, Sonora, y de 37.90 pesos en Mercado Soriana, en Chihuahua.

¿Dónde cuesta menos la naranja para jugo?

Para la naranja destinada a preparar jugo, el precio promedio nacional se ubicó en 24.47 pesos por kilogramo. La opción más barata se encontró en la Central de Abasto de Mérida, Yucatán, donde se vendió en 15 pesos; seguida del Mercado San Francisco, en Campeche, Campeche, con un precio de 17 pesos, y del Mercado Arroyo de la Plata, en Zacatecas, en 18 pesos.

Por su parte, los precios más elevados de esta variedad se registraron en Chedraui Selecto, en Cancún, Quintana Roo, con 38.50 pesos por kilo; Mega Soriana, también en Cancún, con 36.90 pesos, y otra sucursal de Mega Soriana en Toluca, Estado de México, con 34.90 pesos.

La Profeco recordó que la naranja alcanza su mejor temporada entre noviembre y abril o mayo, cuando suele tener mayor jugosidad y un precio más accesible. Además de aportar vitamina C, contiene antioxidantes y fibra, nutrientes que contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico, la digestión y la salud cardiovascular.

Para elegir las mejores piezas, la dependencia recomienda buscar naranjas pesadas en relación con su tamaño, pues suelen tener más jugo, y revisar que la cáscara esté firme y no presente golpes. También aclaró que el color verde de la piel no necesariamente significa que la fruta esté inmadura.

Los consumidores pueden consultar los precios por entidad y comparar establecimientos mediante la herramienta Quién es Quién en los Precios, disponible en la página oficial de la Profeco.