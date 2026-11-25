Claudia Sheinbaum Pardo (Presidencia de México/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, nunca fueron descongeladas, sino que el exmandatario había solicitado ante un juzgado que se le permitiera recibir los recursos correspondientes a sus pensiones.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un recurso de inconformidad contra la resolución que permitía a Rocha Moya acceder a esos ingresos y que, en esta ocasión, el tribunal resolvió a favor de la dependencia.

“Nunca se descongelaron las cuentas. Lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas”, precisó.

Sheinbaum señaló que la UIF tiene derecho a impugnar las decisiones judiciales, al igual que Rocha Moya puede recurrir a los mecanismos legales para defenderse.

“Es parte del Poder Judicial y del Estado de derecho en México. La gente tiene derecho a su defensa”, sostuvo.

Al ser cuestionada sobre los montos de las pensiones que recibe el exgobernador, la Presidenta respondió que no conoce los detalles del caso.

“No conozco exactamente el tema, entiendo que tiene varias pensiones, pero pues ya es otro tema”, dijo.

El caso se relaciona con los recursos que Rocha Moya recibe por concepto de pensiones del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La resolución judicial más reciente dejó sin efecto la medida que le permitía disponer de esos ingresos, luego de la impugnación presentada por la UIF.