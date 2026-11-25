Informalidad Manpower México reportó que nuestro país mantiene a 33.1 millones de personas en la informalidad, por segundo trimestre consecutivo, con lo que, la población que trabaja en la informalidad aumentó en 120 mil personas respecto al tercer trimestre de 2025 (Archivo/Cuartoscuro)

ManpowerGroup, resaltó que durante el tercer trimestre de este año, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó cerca de 62 millones de personas, con una tasa de participación de 59% .

La población ocupada llegó a 60.2 millones, lo que representó un incremento anual de 629 mil personas respecto al mismo periodo de 2025, sin embargo, el crecimiento de la ocupación no se tradujo en una reducción del número de trabajadores en la informalidad.

Al presentar un análisis del panorama laboral en México, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2026, se observó que en el periodo julio-septiembre, la población que labora en la informalidad alcanzó la cifra de 33.1 millones de personas, con un incremento de 120 mil 391 personas más, respecto al tercer trimestre del año anterior.

Aunque la tasa de informalidad laboral disminuyó de 55.4% en 2025 a 55.0% en 2026, más de la mitad de las personas ocupadas en nuestro país continúan trabajando bajo condiciones de informalidad.

Como referencia, en el primer trimestre de 2026 reportó 32.6 millones de personas, informales, situando la tasa de informalidad laboral en 54.8%. Para el segundo trimestre la población ocupada se mantuvo en 33.1 millones de personas, con la tasa de informalidad laboral en 55.1%.

Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup LATAM, resaltó que dicha evolución “evidencia que, aunque algunos indicadores porcentuales muestran avances, el volumen de personas que depende de actividades informales continúa creciendo, lo que plantea retos para ampliar el acceso a prestaciones, seguridad social y mecanismos de desarrollo laboral”.

Refirió que, por sexo, las mujeres ocupadas en la informalidad alcanzaron 13.8 millones de 24.9 millones de mujeres ocupadas, un incremento anual de cerca de 260 mil de ellas.

En el caso de los hombres, la población informal se ubicó en 19.3 millones de 35.3 millones de hombres ocupados, lo que representó una disminución anual de alrededor de 139 mil respecto al mismo trimestre de 2025.

Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup, señaló que “el desafío de la informalidad laboral en México trasciende de la mera creación de plazas o vacantes, ya que exige garantizar empleos con estabilidad, prestaciones y acceso a la seguridad social”.

Asimismo, remarcó que ante el “hecho de que más del 55% de la fuerza laboral ocupada permanezca en la informalidad, y se observen impactos diferenciados de la informalidad en el mercado laboral es indispensable implementar estrategias focalizadas por región, población y actividad económica para avanzar a esquemas de contratación sostenibles y flexibles para las empresas”.

“La formalización debe ser parte de una estrategia integral que fortalezca la productividad, la competitividad y el desarrollo del talento.

“Más de la mitad de los empleadores en México -abundó-, manifiestan sus intenciones de incrementar su plantilla entre octubre y diciembre, ello, con base en resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, por lo que esas estrategias de formalización se vuelven urgentes”.

Por lo que se refiere a la ocupación por entidad federativa, los niveles más altos de informalidad laboral se presentaron en la región del sureste en los estados de Oaxaca (80.6 %), Guerrero (79.1 %) y Chiapas (77.4 %).

En cambio la región norte de México con Coahuila (34.8 %), Nuevo León (35.0 %), Chihuahua (35.9 %) y Baja California (36.0 %) registraron los niveles más bajos de informalidad laboral, durante el tercer trimestre de este año.