Militares en operativo. Imagen de archivo

Un nuevo operativo con enfrentamiento armado se registró este miércoles en Jalisco; el saldo es de al menos seis presuntos delincuentes muertos y cuatro detenidos.

De manera extraoficial se dice que agentes de las fuerzas federales buscaban a un objetivo prioritario identificado como William Álvarez, alias “El Maniaco”, líder criminal de la célula de “Los Reyes”, que opera en Michoacán.

Sin embargo, el operativo de búsqueda en el que participan efectivos del Ejército Mexicano y de otras corporaciones del Gobierno Federal se extendió hacia territorio jalisciense, y en el punto conocido como Las Lomas, en el municipio de Jilotllán de los Dolores, se suscitó el tiroteo con el cruento saldo.

En la zona del enfrentamiento continuaba una fuerte movilización por tierra y aire en busca de otros miembros de la célula criminal que habrían conseguido escapar.

Se sabe de vehículos y armas largas aseguradas, pero aún falta la información oficial que precise todo lo ocurrido.

Autoridades estatales confirmaron que apoyan en patrullajes tras el enfrentamiento, pero se dijo que todas las diligencias las realiza el Ministerio Público Federal.

🚨 Reportan enfrentamiento entre Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado en Jilotlán, Jalisco.



Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían sostenido un enfrentamiento con integrantes de un grupo delictivo en Jilotlán de los Dolores, al sur de… — Azucena Uresti (@azucenau) November 25, 2026

En este mes de noviembre han sido recurrentes los operativos federales en Jalisco, sobretodo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Del domingo 8 al miércoles 18 iban por lo menos cinco acciones de fuerzas federales en Jalisco, con saldo de por lo menos cuatro cabecillas detenidos y seis presuntos delincuentes abatidos, aparte de varios detenidos y lesionados.

EN SEPTIEMBRE HUBO 5 FALLECIDOS EN JILOTLÁN

A mediados de septiembre pasado hubo incursiones militares en dos campamentos clandestinos pertenecientes al Cártel Nueva Generación (CNG) en Jilotlán de los Dolores, con saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y un militar muerto en cumplimiento del deber.

Se dijo que los elementos del gobierno federal fueron atacados a tiros cuando descubrieron los narcocampamentos y al repeler la agresión, cuatro presuntos delincuentes quedaron muertos, mientras que dos militares resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al Hospital Militar de Apatzingán, Michoacán, donde uno dejó de existir.

A los presuntos delincuentes les aseguraron en esa acción, un fusil Barret calibre .50 y otras cuatro armas largas, más de 100 bombas y artefactos explosivos de fabricación casera, aparte de seis vehículos -uno de ellos blindado-, balas, cargadores y ropa táctica.