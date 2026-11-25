Jaime Sabines (Fundación UNAM)

Al evocar la figura y obra del poeta Jaime Sabines, el Instituto Cervantes acogió en su Caja de las Letras una muestra del inmenso legado de quien, de acuerdo con el director de la institución española, Luis García Montero, es “una de las voces más singulares, queridas y reconocibles de la poesía mexicana e hispanoamericana del siglo XX”.

La iniciativa, favorecida por la “generosidad de la familia del poeta” y la “valiosa contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en palabras del propio Montero, ha hecho posible que la memoria de Sabines tenga un lugar en la caja 1549 del espacio creado para conservar “objetos y testimonios que nos permiten acercarnos a quienes han hecho de la palabra una forma de conocimiento y de emoción”.

Durante el acto -en el que participaron la hija del poeta, Julieta Sabines, sus nietos Isabel y Julio, así como Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España- fueron depositados diversos documentos, libros y otros objetos.

Sus nietos, Isabel y Julio fueron los encargados de describir las pertenencias: un juego de ajedrez, del que era gran apasionado; una edición de lujo de “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, uno de los poemas más emblemáticos de su trabajo artístico; las obras completas de Federico García Lorca, ya que Sabines fue un gran lector de la generación del 27; una carta inédita a “Chepita”, Josefa Rodríguez Zebadúa, su esposa; una pluma fuente, un bolígrafo y un disco compacto del recital que dio en el Palacio de Bellas Artes en 1996, entre otros artículos.

Antes, Julia Sabines compartió con el público asistente algunos recuerdos de su padre: “Yo no quiero hablar de la obra del poeta, eso se lo dejo a los entendidos en la materia; yo quiero hablar del hombre… del marido amoroso, del padre presente, del hermano unido, del peatón”.

Ciro Murayama agradeció a la familia de Jaime Sabines por permitir que la UNAM, la institución donde él llegó a formarse primero como médico y después como literato hacia mediados de siglo, sea parte de este legado. Y comentó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas, al ser informado de que este legado iba a ingresar a la Caja de las Letras, instruyó para que se buscara en los viejos archivos de la Universidad el expediente escolar de Jaime Sabines y se incorporaran a él algunos documentos de su trayectoria académica y estudiantil.

El poeta, recordó Murayama, ingresó a la carrera de Medicina y posteriormente se cambió a la de Filosofía y Letras. El expediente, que incluye el examen extraordinario que le aplicó su profesor Julio Torri sobre verbos irregulares, forma parte de este acervo.

Para concluir el evento, se celebró un Coloquio en homenaje al poeta chiapaneco, con la participación de la periodista y ensayista mexicana, Pilar Jiménez Trejo, y Luis García Montero.